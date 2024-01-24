黑幫成員以男性為主，就算有女性加入，通常只是「大哥的女人」，負責照顧年輕下屬，沒有決策權。日本一名5旬女子20歲時加入黑幫，經營毒品販賣與運送，還曾為了贖罪而「斷指」，一度成為黑幫核心人物，極道界唯一女性。

根據《每日郵報》報導，現年50多歲的西村真子（Nishimura Mako）出生官僚家庭，父親管教嚴苛，上中學後她變得叛逆，甚至加入暴走族，因緣際會下接觸黑幫，有一次朋友與人發生衝突，她便帶著棍棒到場營救，把對手打到頭破血流。

西村真子吸引當地黑幫老大的注意，順利將她收入麾下，更說「即使你是女人，也是成為黑幫的料」，她還參加黑幫的加冕儀式，與其它成員穿上男性和服，表示她成為正式成員，也是組織中唯一女性，加入黑幫後，家人也與她斷絕往來。

西村真子負責賣淫和毒品業務，還有收取債務並調解組織糾紛，她不僅個性大膽也勇於認錯，甚至曾「斷指」贖罪，未料她之後染上毒癮，因買毒品而負債，最終被黑幫驅逐，不久她與敵對黑幫成員相戀並懷孕，為了能好好照顧孩子，決定離開黑幫社會。

西村真子想重返社會但並不順利，因為她身上有大面積刺青，只好又回到黑社會重操舊業，之後生下第二胎，但婚姻生活越來越糟，丈夫甚至有家暴問題，最終兩人決定離婚，她回到原本的黑幫組織，發現老大已不如以往，才終於離開黑社會。

西村真子最終從事建築拆除業，過著穩定的生活，成立慈善機構為黑幫退休成員及更生人提供協助與住所，她受訪時提到「每次大家圍在一起說話時，我仍是餐桌上唯一女性」、「過去我很會打架，從來沒打輸男人。我在男性社會裡能獲尊重，主要就是靠拳頭」。

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