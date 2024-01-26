大陸考古人員從2011年開始，勘探秦始皇帝陵外城西側1號墓，日前已挖掘出墓道、墓室及3座車馬陪葬坑，發現陶器、玉器、青銅器及兵器等，此外還在墓道清理出「四輪獨輈木車」，是目前大陸考古唯一發現埋藏於墓中的四輪車實物。

根據《央視新聞》報導，1號墓位於秦始皇帝陵西側440公尺處，由南、北墓道與墓室組成，墓道兩側有3座車馬陪葬坑，墓內出土大量玉器、陶器、銅器及鐵器等，北墓道找到一輛保存完整的「四輪獨輈木車」，車輿兩側共有4個輪子。

考古人員表示，1號墓還出土四馬駕獨輈木車、雙轅木車及羊車等，是目前發掘規模最大、等級最高的秦代貴族墓葬，為研究秦朝高級貴族喪葬制度提供資料，夏商至戰國晚期王陵採「集中公墓制」，戰國晚期後改為「獨立陵園制」並延續到清朝。

考古人員進一步指出，墓室埋有多種形式與用途的車輛，在考古界極為罕見，而墓道中出土的四輪獨輈木車，應與棺柩下葬有密切關係，可能是用於運送靈柩的車輛，以目前的考古發現來看，屬於極為少見的喪葬現象，而陪葬坑出土5組車馬，不僅形制不同，用途也不一樣，反映出墓主人生前出行的盛況。