每當有人問「鬧蝗災時為何不吃蝗蟲度荒？」這類問題，總會被批評為「不食人間煙火」，其實這並非愚昧或冷漠，而是現代人對古代農耕社會生存現實缺乏了解。《搜狐網》歴史專欄指出，歷史上確實曾以蝗蟲充飢，但蝗災與饑荒之間的時間差、環境條件及食物鏈結構，使得「以蝗充飢」並非長久之計。

古人確實吃過蝗蟲

從史料可知，人們在蝗災時期確實吃過蝗蟲，古代饑荒時泥土、樹皮都能入口，更別說蝗蟲這類高蛋白昆蟲。唐代貞元元年（西元785年）夏天，蝗蟲肆虐，自海邊至河隴，連飛十餘日。饑民無食，只得捕蝗為糧。元朝至正十三年（1353年），山東、河南、河東等地亦發生蝗災，民眾捕蝗曬乾貯存以充饑。

其實食用蝗蟲並非中國所獨有，埃及薩克拉村4400年前的墓碑上，就刻有人吃蝗的圖案；《聖經》也有相關記載，阿拉伯公元前8世紀的壁畫中，士兵們烤食蝗串的場景更是常見。這些「蝗蟲串」與現代烤肉串相似，去頭、翅、足後以文火烘烤，色香俱全。

然而，既然蝗蟲遍地、數量龐大，為何古人仍逃不過饑荒？關鍵在於蝗災與饑荒並非同時發生，蝗災多出現在春夏，當時尚有糧食或野菜可食；真正的饑荒往往出現在秋收後的冬春季節。蝗群飛過後，農作全毀，接下來數月無糧可收，才是饑荒爆發之時。

蝗災與旱災相伴

蝗蟲的生態習性也造成食物危機，蝗災常與旱災並行，因蝗蟲偏愛乾熱環境。雨水豐沛之年，蝗卵難孵，青蛙、鳥類等天敵繁盛，自然能抑制蝗災。但當乾旱發生，植被減少，蝗蟲便群聚覓食，啃食農作，寸草不留。牠們飛離後，土地荒蕪，糧源斷絕，饑荒才真正降臨。

即使在蝗災爆發時，部分農民確實捕蝗回食，但保存問題成為最大難題。將蝗蟲曬乾儲存雖可暫解飢餓，卻無法支撐漫長冬春。且蝗蟲本身位於食物鏈較高層，牠們以植物為食，能量轉化效率低，捕得再多也難以滿足人類長期的熱量需求。

因此，歷史上人們「不食蝗以度災」並非因為愚昧或潔癖，而是現實條件使然。蝗蟲雖可食，但數量、時機、保存與營養價值皆不足以成為主要糧源。所謂「蝗災不食蝗」，並非「何不食肉糜」式的荒唐，而是農耕社會在天災面前的無奈選擇。