日前大陸官方發布的一項聲明中，批判了所謂的「996」，再加上一些其他的整頓政策，國內一些人放在一起解讀，就說北京要加緊控制，可能回到毛澤東時代。坦白說，無知了。

大陸所謂的「996」，指的是企業（特別是科技產業）的加班文化，員工每天從早上九點工作到晚上9點，每周工作六天，馬雲曾經說過，這種加班文化「是一種福報」，引起各界側目，當時就有不少大陸網民上網炮了一頓。

用白話文來講，「996」其實就是企業變相壓榨員工，要求員工犧牲生活品質；台灣的勞動單位一直在「抓」這種不當要求員工加班的企業，抓到都要罰款。

大部分情況下，勞方與資方相較之下，都屬於弱勢的一方，因此大部分國家對勞工都訂有保護條款，而且越先進的國家對勞工的保護越好；在社交軟體大大盛行，使用者幾乎可被24小時追蹤到後，法國政府明文禁止企業在下班後發訊息「騷擾」員工，因而聞名全球。

整治「996」如果發生在其它地方，政府大概會「備受肯定」，認為是保障勞工權益；幾年前台灣就曾發生類似事件，下班後老闆傳Line給員工交辦事情，員工不堪其擾而去檢舉，要求算加班；台北市勞動局的裁決：勞工只要能拿出對話截圖等證明，就會被認定為有加班，雇主應提供加班費。

歐美政府為勞工權益而打壓資方，案例更是「罄竹難書」，外界也多是肯定，沒有人因此認為這個政府要搞極權；大陸官方要改變「996」，卻反而引來「整企業」的聯想，這種雙重標準未免太過頭了吧。

大陸近來有不少新政策出爐，未來可能有相當大的變化；其影響必須準確、專業的評估與分析，而不是把所有政策都作最負面的解讀，這種判斷方式最後必成大錯。