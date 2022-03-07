蔣經國總統當年開放大陸探親，被認為是重要政績，但是若能早幾年開放，受益的人將更多。因為有很多人，來不及探親，已經離世。可是即使在已開放探親的日子裡，仍有人因為個別因素，而無法探親，空留遺憾在人間。

開放大陸探親之後

有位老先生，在家鄉娶妻生子，自己隨軍隊撤退台灣，原以為很快就能反攻大陸，與妻兒相聚。但事與願違，反攻大陸只是口號而已。老先生乃在台娶妻生子，這樣的例子當時是很普遍的。

一晃幾十年，老先生眼看人老體衰，日日都想回家鄉看看前妻與子女，但為甚麼不能去呢？因為台灣妻子極力反對。老先生心中對妻兒的思念與日俱增。多年後，妻子看在眼裡，十分不忍，有一次愛心大發，對丈夫說，願意陪他去大陸探親，而且還準備了豐盛的禮物帶去。丈夫終能與前妻及子女見面，那種激動，五味雜陳的場面，令人感動到不知說什麼好。一家人好像活在夢中。

只有大愛才能完成

老先生問前妻及兩個已成家的兒子，有甚麼需要他幫忙的。他們異口同聲地說，希望能替他們各買一戶房子，因為家窮，他們現在住的是極便宜價租的破爛屋，想買的房子，一戶當時約需新台幣200萬元。老先生說，他也很窮，最多只能買一戶，將來籌到錢再買第二戶。此時台灣的妻子說，沒關係，另外一戶她願意出錢買給他們。大家目瞪口呆，怎麼會這樣。

他們留在大陸約一個月，這一個月裡，台灣妻讓先生與前妻同房，自己睡在破爛的客廳裡。一個人怎麼突然愛心大發有這麼大的改變。台灣的妻子說，她也不知道自己怎麼突然有這麼大的愛心。啊！有愛真好！原來這一切都是上帝的恩典！

返台時，一個屋簷下的兩家人依依不捨，過往的苦難，似乎一下子都抹平不見了。愛的力量真是太大了，老先生返台後約半年離開了人間，大陸前妻一年後也隨之而去！

爺爺歡迎您回家

台灣許多老兵，葬在台灣，終身不能返故里。有愛心人士，專門去發現這樣的遺骨，輾轉聯繫到大陸親人，將骨灰運至大陸家鄉。家鄉親人，認為這是奇蹟，感動不已。親人有在機場迎接的，見到骨灰罈，立即下跪磕頭，爺爺歡迎您回家。後來葬在父母祖墳旁，終於在另外一個世界探親了。

清明節國人掃墓，掃墓是慎終追遠。有親人葬在大陸的，清明節常攜子女返鄉掃墓，墓前跪拜，告祭祖先，我們回來看你們了，完成返鄉探親的心願。

赴大陸掃墓、尋根

民進黨台籍人士，不少前往中國大陸尋根。前行政院長，現駐日代表謝長廷先生有一年赴大陸尋根，抵達東山島謝氏宗祠祭祖，感動落淚。他眼眶泛紅的對著祖宗牌位說：沒有他們就沒有我。內心充滿感激，甚至感到「血液在沸騰」。

謝長廷先生為甚麼會血液沸騰，感動落淚？因為他看到家鄉已逝的親人了，這也是返鄉探親。人都會談祖先，祖先是甚麼意思？就是謝長廷先生說的「沒有他們，就沒有我」。

樹高千丈不忘根，你在世界各地，包括台灣，無論地位多高，財富多大，已樹高千丈，但是你不能忘記你的根。沒有了根，又如何能樹高千丈呢？希望台灣許多已樹高千丈的人，不要忘本，隨時回大陸探親，看看你們已逝的親人。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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