外交部5月6日發布新聞稿，宣布自6日起對白俄羅斯進行經濟制裁，公告增列「輸往白俄羅斯高科技貨品清單」，對白俄羅斯採取與俄羅斯相同的出口管制措施。理由是白俄羅斯協助俄羅斯侵略烏克蘭。制裁白俄是回應國際社會的呼籲。

外交部表示，目前美國、歐盟、英國、日本等西方民主陣營除譴責白俄羅斯附和俄羅斯對烏國的軍事侵略行動外，也已宣布對白俄羅斯進行數波的經濟制裁及實施出口管制。

外交部的新聞稿及制裁舉動，有諸多可議之處。

首先，新聞稿聲稱西方民主陣營譴責及制裁白俄，也把日本列入。但日本並不是西方民主國家，只是一向在國際政治上唯美國是從。原因是美國在二戰中對日本投下兩顆原子彈，令日本立刻無條件投降。戰後美軍駐日迄今，又迫使日本制定「和平憲法」，使日本在面對美國時，至今仍未能擺脫戰敗國的陰影。

我國情況與日本截然不同，根本沒有必要以日本為榜樣。

其次，蔡政府追隨美歐國家制裁白俄，除了象徵意義，毫無實質作用。我政府前曾在白俄設立代表處，後來因為雙邊關係不佳而自動裁撤。台灣與白俄的關係若有似無，白俄不會因為台灣的制裁而害怕，轉而停止協助俄羅斯。俄羅斯更不會因為台灣制裁白俄，承受極大壓力，從而停止對烏克蘭的軍事行動。

第三，蔡總統就任後，兩岸關係跌入谷底。中共不但派出機艦擾台，也在國際政治及外交上打壓台灣，包括連續奪我8個邦交國，迫使蔡政府不得不全面依賴美國。於是對於美國任何要求不敢拒絕，包括萊豬、軍售。美國此番制裁俄羅斯及白俄，蔡政府當然不敢自作主張，採取獨立自主的態度及作為。

蔡政府在制裁俄羅斯之後，繼而制裁白俄。除了自抬身價、扈從美國以外，沒有其他可以提出的解讀。※以上言論不代表旺中媒體集團立場※