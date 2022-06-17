繼去年鳳梨、釋迦、蓮霧被禁後，6月10日大陸再宣布暫停台灣石斑魚進口。禁台農漁產品或有兩岸的「政治考量」，但台灣農漁產品含介殼蟲、孔雀石綠禁藥被抓包，是不爭的事實，卻有天兵民進黨議員將矛頭指向與大陸簽訂ECFA是陷阱。照此邏輯，蔡政府何不乾脆廢掉ECFA，以免下次再有農產品被禁的陷阱出現。

只是，台灣有沒有捫心自問反求諸己？產品自台出口，介殼蟲、孔雀石綠總不會是大陸海關栽贓的吧？漁民否認用禁藥後，政府是不是該成立調查小組，以科學驗證事件的來龍去脈？如果每次只拿出10億補貼，其他虛應了事，又怎能真正保障農漁民的權益。奉勸農委會、陸委會別老逞口舌之快，科學驗證才是真理，老提對岸打壓對農漁民絕非好事。

2011年生效的兩岸ECFA早收清單，大陸10年來減免台灣關稅逾2000億元。2020年ECFA十周年時，經濟部、陸委會都呼籲大陸勿中止ECFA，如今綠營指為陷阱，不只是不知今夕是何夕，更是端起碗來吃肉、放下筷子罵娘了。

10億補貼能彌補漁民多少虧損？政府又能保證開拓什麼國際市場？石斑魚是高價魚種，歐美不同於台灣的飲食文化，能銷售的有限，「南向」國家嫌太貴，銷售也不易。漁民說大陸就是市場，不保障這市場，又如何保障漁民權益。

一方面拿ECFA好處，另方面罵人是陷阱，倒不如廢除ECFA早收清單，明說你的好處我不要，不是來得更有膽識。兩岸關係不睦，國際市場難開拓；需要大陸市場又說人打壓，民進黨的邏輯實在令人費解。奉勸綠營諸君，為了農漁民權益，別得了便宜還賣乖。