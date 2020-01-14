和泰車（2207）去年12月營收及全年營收，雙雙寫下歷史新高記錄；預期和泰車去年獲利同步攀高，今年車市估續小幅成長，有利和泰車業績持續穩定成長，外資買盤仍不歇手，昨日買超47張，帶動今早股價一度進逼700元，達698元，但隨後股價走低翻黑。

受惠年底新車熱賣，和泰車2019年12月營收及全年營收，雙雙寫下歷史新高記錄。其中，去年12月營收達184.61億元，寫下歷史單月同期新高，年增率達16%。去年Altis、RAV4兩款推出大改款且產品熱銷，帶動公司2019年全年合併營收2,103.86億元、年增14%，改寫營收新高。和泰車也再度蟬聯18年台灣車市銷售冠軍。

和泰車去年前三季EPS達16.20元，第四季單季營收594億元、創全年單季最高紀錄，預期和泰車去年第四季EPS將不低於去年第三季的6.04元，去年每股獲利挑戰22元以上新高。外資近20日買超和泰車1315張，帶動和泰車日前創下719元天價。

展望今年，預期整體車市比去年小增，法人估和泰車今年業績仍可比去年穩定成長，後市看外資籌碼是否仍穩定。

(時報資訊)