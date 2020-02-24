台南市政府斥資8億元興建的新化果菜市場目前主結構已見雛型，24 日舉行上樑典禮，地方人士都來參與，希望工程能順利進行。（莊曜聰攝）

新的新化果菜市場取得智能、綠能建築雙認證，有最美果菜市場稱號。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南新化果菜市場明年將搬新家，斥資8億元、占地8公頃的新址在2018年年底動工，正如火如荼興建中，由荷蘭團隊設計的梯田屋頂外觀相當亮眼，也取得綠建築、智慧建築雙認證，還沒完工就有全台最美果菜市場稱號，目前主體結構已見雛型，24日舉行上樑典禮，台南市長黃偉哲親自到場參與，期許成為新亮點，預計最快明年3月就能啟用。

新化區建國街的果菜市場與安南區的綜合批發果菜市場是南市的兩個大型果菜市場，其中新化果菜市場可說是全台數一數二的水果批發中心，不只其他市場的攤商會來批貨，許多餐廳及宴席業者也會來這採買。

但因舊有的場域有老舊、交通、噪音、環保及停車空間不足等問題，台南市政府決定遷建到南175市道旁土地，除了主建物跟辦公大樓、公共停車場，還有原先沒有的滯洪池、汙水處理廠、垃圾處理場等設施，結合智能、綠能等設計，未來可容納180個交易攤位，大小停車位逾800個，規模更大、設備新穎完善。

台南市長黃偉哲表示，新建的新化果菜市場鄰近國道3號、國道8號及台20線，鄰接道路也同步進行拓寬，期盼能在最短時間內提供交易商及農民朋友一個舒適良好的交易場所，引進現代化資訊拍賣設備，藉由智慧化公開透明的交易過程，不但保障農民權益，也讓農民的收益更好。

(中時 )