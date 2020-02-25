華為消費者業務在24日晚間舉行主題為「共聯未來」的產品與戰略線上發表會，發表其全新 5G折疊手機HUAWEI Mate Xs。 新機搭載華為首款旗艦Kirin 990 5G SoC晶片，5G性能上進一步升級。

HUAWEI Mate Xs採用華為首創的鷹翼折疊設計。由100+精密器件構成的鷹翼鉸鏈結構巧奪天工，可實現協同運行，無縫支撐HUAWEI Mate Xs的螢幕及折疊使用。

整個鉸鏈系統應用了多種特殊材料和特殊製作工藝。鋯基液態金屬被應用在鷹翼結構中的關鍵部位。這種材料的強度性能不遜鈦合金，令HUAWEI Mate Xs鉸鏈更可靠。當HUAWEI Mate Xs的螢幕在折疊狀態與展開狀態之間自由轉換時，它的鷹翼鉸鏈結構精准運行，確保螢幕開合間的體驗無損流暢，讓這款手機在展開和折疊間真正實現一體化的完美折疊形態。

HUAWEI Mate Xs所搭載的整塊顯示幕使用了雙層航太級聚醯亞胺柔性材質。這種特殊材質的材料價格超過黃金，華為以自研雙層聚合結構將兩層珍貴的薄膜通過柔性光學膠聚合在一起，令螢幕顯示清晰銳利，飽和明亮，同時也安全耐用。此外，柔性屏表層貼合一層定制保護膜，與螢幕渾然一體，對螢幕的保護也更進一層。

華為發表5G折疊手機升級版Mate Xs。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

開合之間，HUAWEI Mate Xs的螢幕在三種尺寸間變化。它展開時是一款厚度僅為5.48公釐的8吋螢幕。閉合後則成為握持舒適的6.6吋和6.38吋的雙屏手機。HUAWEI Mate Xs的折疊螢幕之下，搭載了一層完整的柔性石墨散熱材料，橫跨手機的折疊軸線分佈。這層散熱材料採用飛魚鰭仿生設計，可以適配手機進行折疊，將手機的熱量跨屏傳導，實現均衡散熱。在HUAWEI Mate Xs輕薄的折疊機身裡置入了多組5G天線，確保HUAWEI Mate Xs的5G信號傳輸澎湃流暢，強勁穩定。

HUAWEI Mate Xs搭載Kirin 990 5G SoC旗艦晶片。它的CPU採用2個超大核（基於Cortex-A76開發）+2個大核（基於Cortex-A76開發）+4個小核（Cortex-A55）的三檔能效架構，最高主頻可達2.86GHz 。Kirin 990 5G集成16核Mali-G76 GPU集群，創下華為手機晶片的GPU規模之最。Kirin 990 5G也是首款採用華為自研架構NPU的旗艦級晶片。

在5G性能方面，Kirin 990 5G晶片將處理器和5G基帶合二為一，將極致性能和5G聯接歸於一芯，功耗和發熱大幅降低。HUAWEI Mate Xs可提供5G聯接體驗，支援2G/3G/4G/5G全網通，支持NSA/SA雙模，支持5G+4G雙卡雙待，支持更多5G頻段，能有效提升5G高中低頻覆蓋，帶來全球5G暢遊無憂的體驗。

在攝影能力方面，HUAWEI Mate Xs配備超感光徠卡四攝影像系統，包含一顆4000萬畫素超感光鏡頭（廣角，f/1.8光圈）、一顆1600萬畫素超廣角鏡頭（f/2.2光圈）、一顆800萬像素長焦鏡頭（f/2.4光圈，OIS），以及一顆3D景深鏡頭。它支持AIS+OIS超級防震，也支持30倍混合變焦，可以實現ISO 204800的照相感光度。全面滿足使用者手機攝影多場景需求。

HUAWEI Mate Xs創新性地將前後鏡頭合為一體，與顛覆式的折疊設計相輔相成，讓消費者在拍攝時可以充分發揮出四顆鏡頭的影像能力，獲得更多的自拍玩法。啟用鏡像智拍功能，攝影師與模特兒，可即時預覽畫面，調整構圖，管理表情，輕輕鬆鬆就能拍出心儀的作品。

全新多視窗交互讓HUAWEI Mate Xs上的應用體驗更好。像是網購應用可以展示更多商品資訊，讓使用者在琳琅滿目的網店商品中貨比多家。在一些行動辦公應用中，HUAWEI Mate Xs的大屏可支援應用打開兩個任務介面，一邊瀏覽收件夾，一邊查閱詳細資訊，進行編輯回覆，同時顯示，提高效率。

HUAWEI Mate Xs支援在兩個應用間直接拖曳圖片、文字、影片等檔案，實現資訊的快速傳輸。當用戶同時運行華為圖庫和華為記事本時，還可以直接將圖庫中的圖片直接拖入記事本進行編輯，又或者直接將記事本的文字拖入軟體中進行處理。

在社交應用中，用戶可以更快速選取好友對話方塊，開啟聊天模式。聊天過程中，使用者也可以保留當前對話框，同步觀看和分享有趣的多媒體資訊給好友。或者快速分享購物，美食和定位資訊，與好友線下約會。

此外，HUAWEI Mate Xs還支援用戶將應用固定在分屏快捷欄（dock）中，更便捷地智慧分屏，實現在多個應用間地快速切換。當兩個APP並行運行時，如果用戶想運行第三個應用，並保持當前兩個應用不被中斷運行，可以通過懸浮窗進行微任務處理。完成微任務處理後，用戶可以快速回歸初始任務中。

HUAWEI Mate Xs首發搭載了基於Android 10 AOSP（Android開放原始程式碼專案）的EMUI10.0.1作業系統。EMUI10.0.1作業系統除了令HUAWEI Mate Xs的運行體驗更流暢，更安全以往，它還通過作業系統的分散式技術，讓這款手機擁有「多屏協同」功能，從系統底層打通Windows和Android的藩籬，實現了MateBook系列筆記本和HUAWEI Mate Xs的協同操作、資料流程轉和多屏操控。

HUAWEI Mate Xs建議售價為2,499歐元(比前一代上升200歐元)。與前一代Mate X 僅在中國大陸銷售不同，江面向全球市場銷售，而銷售日期尚未公布。

(中時電子報)