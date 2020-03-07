病毒恐傳白宮？華府大型會議2人確診 美副總統國務卿同出席 13:042020/03/07 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華盛頓舉行的「美國以色列公共事務委員會」會議中，已確定有2名參與人士確診，而當時副總統潘斯、國務卿蓬佩奧以及2/3國會議員出席這場會議。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在美持續惡化，至7日已有330人確診、14死。而據外媒報導，華盛頓舉行的「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）會議中，已確定有2名參與人士確診，而當時副總統潘斯、國務卿蓬佩奧以及2/3國會議員出席這場會議。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #蓬佩奧 #彭斯 #確診 #會議 #副總統 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 破5千！韓新增374確診 5186人染疫 09:162020/03/03 國際 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 一張圖看懂！新冠肺炎 國內確診關係表曝光 15:062020/03/03 政治 浙江新增7確診 皆義大利輸入 04:102020/03/04 兩岸要聞 院內群聚7人確診 冰山一角！專家質疑 醫護恐是院內感染源 04:102020/03/04 生活新聞 韓再增293確診！累計5621人染疫 近7成為集體感染 08:552020/03/04 國際 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 國際熱門新聞 都是他的錯！蓬佩奧談美防疫有困難 歸咎陸身上 - 時事 新冠肺炎外洩文件 美估9600萬人感染48萬死 - 國際 待在至尊公主號上！川普不要美病例倍增 - 時事 大邱公寓爆集體傳染46人確診 南韓首次封樓 - 國際 影》狂！超模獨門機艙消毒法 網跪了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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