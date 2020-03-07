新冠肺炎疫情在美持續惡化，至7日已有330人確診、14死。而據外媒報導，華盛頓舉行的「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）會議中，已確定有2名參與人士確診，而當時副總統潘斯、國務卿蓬佩奧以及2/3國會議員出席這場會議。

(中時電子報)