隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 11:262020/03/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗新冠肺炎萬人塚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管伊朗官方數據顯示，新冠肺炎確診病例破萬，死亡超過400人。除了中國大陸外，這疫情仍在災情慘重的義大利之後。 不過，據《華盛頓郵報》（Washington Post）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，衛星影像顯示，伊朗疫情中心庫姆（Qom）的墓地正在擴大。專家說，種種跡象顯示，這新出現的300英尺大溝是埋新冠肺炎死者的萬人塚。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #伊朗 #萬人塚 #隱瞞 #新冠肺炎 #德黑蘭 #太空 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬隻候鳥飛臨密雲水庫 04:102020/03/09 焦點新聞 五股煙火廠爆炸4死38傷 判賠1053萬元 11:152020/03/09 社會 《業績-半導體》記憶體需求增，立萬利2月營收年增9倍 11:082020/03/09 財經 港股恒指暴重挫4.29％ 國指失守萬點 12:072020/03/09 財經 摩斯漢堡慶生 分享懷舊照片抽萬元儲值金 13:262020/03/09 生活 防疫加護膚 台酒捐萬瓶「酒精清潔液」 17:282020/03/09 財經 新冠疫情衝擊 逾萬人潮台中太平枇杷節停辦 19:232020/03/09 社會 萬業蕭條它獨漲 醫美微整形詢問度暴增5成 11:502020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 國衛院爭取9千多萬研發新冠疫苗 13:512020/03/11 生活 國際熱門新聞 枕邊人中鏢！加拿大第一夫人確診 總理居家隔離 - 時事 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 - 國際 川普麻煩大了！5天前才共進晚餐 巴西總統秘書確診新冠肺炎 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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