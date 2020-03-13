儘管伊朗官方數據顯示，新冠肺炎確診病例破萬，死亡超過400人。除了中國大陸外，這疫情仍在災情慘重的義大利之後。

不過，據《華盛頓郵報》（Washington Post）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，衛星影像顯示，伊朗疫情中心庫姆（Qom）的墓地正在擴大。專家說，種種跡象顯示，這新出現的300英尺大溝是埋新冠肺炎死者的萬人塚。

(中時電子報)