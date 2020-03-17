AMD今發表全新AMD Ryzen 9 4900H行動遊戲處理器，為之前在CES 2020發表的AMD Ryzen 4000 H系列行動處理器的新成員。AMD Ryzen 9 4900H為狂熱級玩家提供更高效能，憑藉4.4 GHz提升頻率、3.3 GHz基礎頻率、8核心與16執行緒、45瓦熱設計功耗（TDP），以及7奈米製程挹注的功耗效率，打造出更薄、更輕、更強悍的頂級遊戲筆記型電腦。

AMD全新7nm行動處理器Ryzen Mobile 4000，有H、HS、U等系列，主打極致效能、高效輕薄、輕薄省電等市場。這次首度推出Ryzen 9的等級，以旗艦級的Ryzen 9 4900H處理器來說，其具備8C/16T，基礎時脈高達3.3GHz，超頻時脈達4.4GHz，同樣跟4800H一樣維持45W的TDP，預計於2020年春季上市。

AMD搶進NB市場，已搭載AMD平台的筆電，包含微軟Surface、Acer Nitro、ASUS 14吋筆電、HP 15吋電競筆電、Lenovo 15吋筆電、ROG電競筆電、HP二合一筆電等。

(時報資訊)