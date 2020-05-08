東陽（1319）自結，4月合併營收10.17億元、年減44.06％，累計前四月合併營收58.13億元、年減18.45％。4月營收重挫，東陽解釋，主要是因新冠肺炎疫情大流行，全球封城鎖國、經濟活動停滯所致。

東陽指出，AM（售後維修）汽車零件事業4月合併營收5.96億元、年減56.30％，除因歐美市場因疫情鎖國，影響外銷，去年基期偏高也是關鍵。AM事業前四月合併營收44.98億元、年減14.63％。東陽表示，AM事業將持續開發新產品，加速產品認證，待疫情緩和後就可提高供貨速度。

東陽OEM（車廠代工）汽車零件事業4月自結合併營收4.21億元，年減7.27％、月增38％，凸顯隨大陸車廠陸續從疫後復工，東陽的大陸轉投資事業營運逐步回溫。

東陽OEM事業前四月合併營收13.15億元、年減29.26％，若加計非具主導權轉投資事業，OEM整體累計營收60.14億元、年減20.51％。東陽指出，OEM事業將持續朝向輕量化新技術、新工法、新產品發展，除專攻汽車內外裝部品，也衝刺新能源車市場。

(工商 )