雖然美中貿易緊張關係不斷，但美經濟數據5月ADP新增就業(萬人)報-276、5月Markit服務業PMI終值報37.5、5月Markit綜合PMI終值報37.0皆優於預期，釋出經濟復甦訊號，美股四大指數續揚，漲幅介於0.78至2.87%，指標股美光漲逾4%，台積電ADR漲近2%，蘋果小漲0.55%。

周三台股在站穩年線(11,011點)以及半年線(11,085點)後，持續創下波段新高，量能順勢放大，指數最終上漲192.23點，漲幅1.73%，收在11,320.16點，成交金額為2,120.01億元。

三大法人合計買超256.39億元，外資買超176.42億元、投信買超15.34億元、自營商買超64.63億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，結構有利於盤勢，後勢量價得宜，仍是偏多格局。

（2）均線：支撐為月線(約10,940點)附近，壓力上移為11,500點附近。

（3）技術指標：KD交叉向上，9日K值高於80，短線偏多格局，惟超買區留意漲多回檔。

周三櫃買指數漲幅1.33%，收在151.03點。支撐為10日線(約147點)附近，壓力為上移至154點附近，KD交叉向上，9日K值高於80，短線偏多格局，惟超買區留意漲多回檔。

觀盤重點，指數站上所有均線，短線可望沿5日線走強，下方尚有年線支撐，關鍵在後勢量價若不失控，將有利盤勢偏多，因此建議可沿著短期均線偏多操作，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、NB/伺服器等。

(時報資訊)