行政院長蘇貞昌上午聽取經濟部「高階製造中心」以及「半導體先進製程中心」報告，蘇揆說，兩項報告就是要展現政府要利用未來4年好好努力，讓台灣經濟轉型、產業創新，在世界變局中能夠搶得先機、脫胎換骨。

蘇揆說，上月30日台灣的5G服務已經開台，台灣與美、日、韓等國同時邁入5G時代，經濟部及相關部會要加快腳步，善用我們的科技優勢與關鍵技術，結合公協會的力量，協助各個產業導入5G與AI，發展創新應用解決方案，同時也要扶植國內材料與設備上、中、下游供應鏈，讓材料供應在地化、技術自主化、先進設備能夠國產化，這樣才有利我們組成完備的半導體產業聚落，搶占全球供應鏈的核心地位，也才有更足夠的力道吸引外商來台投資，並且擴大與國內業者的合作，強化產業競爭力。

經濟部在報告中提及，根據統計，2019年我國半導體設備需求約達新台幣5,130億元，占了全球需求28％；半導體材料需求則達新台幣3,306億元，也占了全球22％。我國半導體廠商近年來投資超過新台幣2.72兆，政府也將建立更完整半導體產業聚落，形塑台灣成為「半導體先進製程中心」，藉此機會吸引更多半導體設備及材料等外商來台投資，同時擴大國內業者與外商合作，落實材料及設備供應鏈的自主化與國產化，並達成2030年半導體產值5兆新台幣的目標。

(中時 )