美國國務卿蓬佩奧在國務院記者會上表示，根據《移民和國籍法》，為防止某些人入境後對美國產生不利的外交影響，美國國務院將對侵犯人權的中國大陸科技公司員工實施簽證限制。

《美國之音》引述蓬佩奧的講話說，美國國務院即將對大陸科技公司的某些員工實施簽證限制。因為根據《移民和國籍法》第212(A)(3)(C)條，如果國務卿有理由相信外國人進入美國「可能會對美國產生嚴重的不利外交政策後果」，則該外國人不得進入美國。

蓬佩奧說，受到新的簽證限制措施影響的公司包括華為。華為是中國共產黨監控國家的一個分支，華為的某些雇員為踐踏人權的中共政權提供物質支援。世界各地的電信公司應該當心自己的行為，「如果他們與華為做生意，他們就是在與侵犯人權者做生意。」

美國宣佈這一措施會影響多少員工仍難不清楚，但據華為官網訊息，它在170多個國家和地區擁有19.4萬人以上的員工。

華為為此發表聲明說：「華為獨立於中國政府運作。我們是私營的、雇員擁有的公司。我們對限制我們雇員簽證的這一不公平與武斷的行動感到失望，這些雇員在為美國與世界各地的技術創新做出不懈的努力。」

英國政府昨天表示，由於擔心敏感性資料可能會被大陸盜用，將禁止華為參與其5G網路建設。蓬佩奧對英國的決定表示歡迎。

蓬佩奧下星期將訪問英國倫敦和丹麥哥本哈根。他將在英國討論新冠病毒疫情經濟復蘇計畫、與中國和香港有關的議題以及美英自由貿易協定談判問題。

(中時電子報)