5-6月統一發票開獎，一名網友爽中4張共1600元，他大方上網分享中獎「密技」。（照片來源：臉書《爆廢公社》）

威力彩連槓47期，頭獎金額狂飆31億，全民瘋威力彩，也引爆各種求財偏方。不只威力彩，竟連對統一發票也有「密技」！一名網友分享，他在對發票之前，多做「這個動作」，結果竟然爽中4張，總金額1600元，讓他自己也驚呼：都市傳說是真的。

今年5-6月期統一發票獎25日開出，一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出4張發票的照片，其中3張對中200元、1張中了1000元，金額共1600元，相當幸運。

而原PO更表示，運氣這麼好，全靠對獎之前一個小動作：「對發票前要先去廁所大號，上完大號在（再）回來對發票，後來我信了」，「有中就很開心了，沒中過那麼多張的」，也鼓勵大家跟他一樣，「趕快去試試都市傳說！」。

這篇幸運文引發網友熱議，紛紛回應：「那我醞釀一下」、「等我，上個廁所先」、「正好想大號 我去去就來對」，更有網友說，「我好像也是上完廁所對獎，中5個號碼」。

今年5-6月期統一發票開獎，千萬特別獎號為03016191，200萬特獎號碼為62474899。

頭獎號碼3組分別為33657726、06142620、66429962，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。

六獎有1組，末3碼為790，可得獎金200元。 5、6月份統一發票領獎期限為8月6日至11月5日。

統一超商表示，有3位消費者中了千萬大獎，其中最幸運消費者在屏東市頭前溪門市只花10元買報紙，就當千萬富翁，一位是桃園市新楊欣門市買60元的熱狗大亨堡、飲料，另一人在嘉義市東區嘉義大門市購買70元CITY CAFE。

(中時新聞網)