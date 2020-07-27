今年上半年建物買賣移轉棟數將近10.8萬棟，與去年水準差不多，受疫情影響不大，北台灣上半年推案量也逾5600億元，集中於新北市新莊、新店、三重、土城等各重劃區。後疫情時代，各建案無不把握5月全力衝刺，特別是新莊推案量能大增，熱賣完銷建案也如雨後春筍，如塭仔圳區自辦重劃內預售總銷15億元的新案「新莊海悅花園」自5月23日正式登場，由於相對上新莊市區5字頭房價親民，目前開賣7週來已熱銷75%，本週有機會邁向8成，近期可望挑戰完銷。

5月疫情陸續解封後，6、7月湧現報復性出遊、購物消費，科達機構董事長賴建程分析，國內2~4月疫情不明朗時，整體看屋人潮大減2~3成，但也有剛性買盤選擇此時進場議價，因此，成交量並未受太大影響。5月陸續解封，全台520檔期新案熱鬧登場，除了台商、資金回流分配，注入房地產市場，甚至不少自住客因擔心未來房價上漲，激出6、7月大量看屋人潮出籠搶房的現象，觀察這波自住買方議價、決定與交易過程也相較去年同期、今年第1季皆快速，值得一提是，便是今年新北市黑馬「新莊區」市況相當活躍，建商不約而同大舉推案，舊市區商圈、重劃區買氣十分熱絡，預估新莊區下半年推案量蓄勢待發，上看600億元大關。

賴建程指出，新莊區6、7月新建案、中古屋看屋與購屋人潮皆一舉回升3~4成以上，新莊區上半年推案量高達約400億元，上新莊機能滿滿的舊市區商圈，與副都心、頭前、塭仔圳重劃區成建商推案必爭之地，受惠新莊三捷、宏匯廣場話題加持，不少建案銷售成績亮眼，如上新莊幸福路佳瑪商圈成屋案「璽園」開價48萬元，已在6月底完銷，5月登場的新泰路預售新案「新泰陽」開價45萬元，目前銷售8成，而由海悅國際、科達機構合資的「海研建築」，推出首案「新莊海悅花園」5月23日正式公開後，因主打新莊首座抗震防疫輕豪宅，每坪開價39.9萬元，房價相對上新莊親民，短短7週就熱銷75%；新莊副都心近年也有不少開價5字頭建案登場，近期像是「聯合公園」7月銷售達8成，「快樂星球」也賣破7成，顯見後疫情時代的剛性購屋威力。

(時報資訊)