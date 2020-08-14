美國針對華為、中興通訊、海康威視、大華與海能達祭出的禁令已於周四（8月13日）生效，新規定要求在未取得豁免之前，禁止美國聯邦政府向任何採用這5家中國企業產品的公司採購商品與服務。

對於向美國政府銷售商品與服務的公司而言，這項2019年提出的規定可能造成深遠而廣泛的影響，現在他們必須證明未採用浙江大華或海康威視的產品，儘管這兩家中國企業是全球最大的監視器與攝相機供應商之一。

中國的雙向無線電製造大廠海能達，以及電信設備與行動裝置大廠華為技術與中興通訊，也同樣將受到這個美國政府的採購禁令影響。負責採購與後勤的美國國防部副部長Ellen Lord周四表示，國防部完全支持這項變革的用意，但也了解產業合作夥伴在執行上面臨的挑戰。

美國政府問責署（Government Accountability Office）公布的數據，美國聯邦政府每年採購合約金額超過5000億美元。去年美國將華為、海康威視與其他企業列入經濟制裁的黑名單，禁止這些企業在未獲美國政府許可下向美國公司採購零件。

(時報資訊)