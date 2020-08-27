美國商務部目前正在網站上徵求公眾意見，做為是否對特定技術與設備進行更嚴格管控的參考。外媒指出，涉及的技術與產品可能包括半導體製造設備及相關軟體工具、雷射、感測器和其他技術，對這些技術與設備出口實施新的限制，是為防止它們落入中國大陸或俄羅斯等對手國手中。

《美國之音》引用美國商務部網站的聲明稱，商務部正在就如何定義新技術徵求公眾意見，以確定在出口過程中「是否有需要對特定基礎技術實行更嚴格控制」。

報導說，川普政府認為，這些新興技術可以被「中國、俄羅斯或委內瑞拉」等對手的軍隊使用。目前川普政府以國家安全為由限制了對中國大陸公司─尤其是電信公司華為─的技術出口。

本月稍早川普政府擴大了對華為的限制，並禁止全球的供應商在沒有獲得特殊許可的情況下把使用美國技術生產的晶片出售給該公司。此舉有可能使華為無法使用現成的晶片，從而威脅到華為作為為全球最大的智慧手機製造商的寶座。

中國大陸目前是全球最大的晶片進口國，大陸半導體行業協會官員說，大陸可能會連續第3年進口價值至少3,000億美元的半導體，這顯示儘管大陸努力推動本土產能，但它仍大量依賴外國技術。

報導說，美國政府從去年開始試圖敲定一套限制出口量子計算和3D列印技術等產品的規則。

商務部的網站聲明表示，公眾評議期明天在《聯邦公報》(Federal Register)上公佈後的60天內結束。

(中時新聞網)