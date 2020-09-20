軍方消息來說，國防部日前已將「第一擊」的定義修改為「自衛反擊權」，面對兩岸軍事情勢升溫，軍方依「不挑釁、不怯敵、避免擦槍走火」原則，並遵循國際法規與聯合國憲章，但如果敵對我攻擊，我方隨即採自衛反擊。

軍方消息人士說，自衛反擊權是用來敵對我攻擊，我方是不會主動攻擊；軍方官員說，將第一擊改成自衛反擊權，代表我不是怕你，你攻擊，我一定反擊。我不會開第一槍，但若你攻擊我，我一定反擊。

長期以來，軍方內部對第一擊使用時機有仁智互見看法，有人認為，對岸部隊集結已有明確犯台徵候，即可先發制人，但多數軍人認為，須待敵人攻擊，如打第一枚飛彈後，始能還擊。此外，敵人一發射飛彈就算攻擊，還是打到台灣領空才算，內部也有辯論。

至於飛行員，沒有空軍作戰指揮部命令，如果開第一槍，戰機落地就法辦。不過，軍方官員說，我飛行員紀律嚴明，都會依令處置空中狀況。

此外，軍方消息來源說，海峽中線本來就是條虛線，是美國人劃的，雙方在沒有任何談判下，非常有默契的依循，成為兩岸的「楚河漢界」；現共機飛過中線，我都會應處，但就法律層面言，中線是自由航行區，大陸機艦硬是打破慣例航行，我方不能開火。

(中時 )