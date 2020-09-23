為超過 80 萬用戶帶來創新騎乘體驗與都會生活樂趣，於全台完成 650 萬趟旅次的 GoShare 移動共享服務，上線一年以來持續拓展多元的商業模式與應用場景，今 (23) 日正式發表 「GoShare for Business 企業方案」，聯合九大全球與在地企業組成首發陣容，透過量身定制的移動解決方案鼓勵員工親身參與電動化革命，於商務行程和日常移動中率先落實環保減碳，並號召更多志同道合的夥伴投入永續發展，引領綠色經濟影響力。

面對全球氣候變遷與環境惡化的挑戰，加速發展綠色經濟與城市轉型升級刻不容緩。而在推動永續未來的變革中，企業運用科技創新和營運優化，扮演著不可或缺的關鍵角色。GoShare 致力於透過「 Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」普及綠色交通與智慧能源，並響應政府將台灣打造為亞太綠能中心的藍圖，首度發表專為企業夥伴服務的 GoShare for Business 企業方案，共同探索綠色經濟的更多可能。

GoShare for Business 企業方案將於 9 月 29 日正式啟動，首發即獲得九大品牌也就是 Visa、微軟、達美樂、台新銀行、遠傳電信、微風集團、Teach for Taiwan 為台灣而教、南山產物、Rakuten Monkeys 樂天桃猿認同，合作夥伴恆框橫跨支付科技、科技、速食、銀行、電信、百貨、非營利組織、保險與體育等領域。九位企業夥伴計畫於一年內完成上百萬趟 GoShare 騎乘、減碳 35 萬公斤的目標。

「GoShare for Business 企業方案」為企業夥伴量身打造三大服務模式 — 企業騎乘金、企業用戶、企業專屬車隊，集結九大跨產業龍頭宣誓一年內完成百萬趟騎乘、減碳 35 萬公斤。（GoShare提供／黃慧雯台北傳真）

GoShare 新事業總監姜家煒表示：「我們雖然分屬不同產業、有不同的發展策略，但都秉持著實現永續未來的願景。GoShare 很榮幸能夠結盟這九位積極實踐永續經營的首發夥伴，使用客製化的 GoShare 移動解決方案，讓員工的每一趟行程更高效、更有意義，並減少企業日常營運碳足跡。我們更呼籲越來越多企業加入電動化革命行列，從綠色出行開始，傳遞綠色經濟的價值，創造人類社會與環境的和諧共好。」

對於加入GoShare for Business 企業方案，遠傳電信人力資源暨企業溝通管理群副總經理林淑鈴表示遠傳與 Gogoro、GoShare 擁有一致的綠能推動信念。微風集團百貨事業處副總經理蔡碧芳則指出與GoShare for Business 企業方案合作，推廣 GoShare 作為公務與日常代步工具，讓微風員工天天都為減碳行動盡一份心力，共同掀起一波綠能新時尚。

Teach for Taiwan 為台灣而教創辦人劉安婷強調，期望倡導使用和分享綠色能源，為台灣下一代帶來更美好的環境。而注重關懷並回饋社會的南山產物，除了為員工配置 GoShare for Business 公務車隊與涵蓋關鍵營運據點的專屬服務範圍，還預計於今年底為 GoShare 用戶提供「個人責任暨交通意外事故保險」的保險方案，讓每一位用路人在其日常生活和出行更加安全有保障。

Rakuten Monkeys 樂天桃猿職業棒球隊總經理劉玠廷指出，很開心與同樣發跡在桃園的 GoShare，共同深化永續經營理念，GoShare for Business 車隊將作為維護及管理桃園國際棒球場之用車，並鼓勵員工使用 GoShare 完成日常移動。此外也將於 9 月 25 日獻上 Rakuten Monkeys x GoShare Day 的精彩賽事，將棒球的熱血、樂趣與正能量分享給更多台灣球迷。

依照各個企業的經營型態及移動需求，GoShare for Business 企業方案提供三大服務模式，不論出差洽公或每日通勤，直接打開 GoShare App 就能使用：(1)Business Voucher 企業騎乘金：企業夥伴員工享有專屬騎乘金，於 GoShare App 內輸入優惠券序號即可折抵騎乘費用。(2)Business Account 企業用戶：企業夥伴員工於預約車輛時切換至企業帳號，該趟行程即可享受企業提供的折扣。(3)Business Premium 企業專屬車隊：不受現行 「GoShare 隨借隨還」或是「 GoShare DOTS 定點借還」服務範圍的限制，企業夥伴擁有專屬公務車隊與服務範圍，於 GoShare App 「地圖資訊」點選「企業專屬」即可開始使用。

透過 GoShare for Business 企業方案管理平台，企業夥伴能夠自主管理員工騎乘並追蹤方案成效，每月還將收到騎乘里程、騎乘時間、空汙排放減少量及帳單彙整的分析報告；更可選擇 GoShare Care 服務，由 GoShare 團隊提供額外的車輛定期保養與支援服務。

(科技)