中秋節前內外資、法人散戶齊偏空！上周法人及散戶同步在集中和OTC市場翻空。本周僅三個交易日，有鑑於上周台股已經大跌，賣壓宣洩，法人認為台股本周可望盤整，不過空頭主導的格局不變，而且美國總統選舉變數多，未來民調數字與政策可能更複雜。

回顧今年以來，外資賣超台股已達7000億元以上，但台股依然呈現驚驚漲。所以外資退場後，未來若在基本面支撐下，外資認錯回補資金回頭，台股不排除再上一波資金行情。

整體而言，面對即將來臨的美國總統選舉，市場避險氣氛濃，建議順從市場趨勢，謹慎操作，本周指數區間看12000點至12500點，逢反彈降低持股。

上周(9月21日-9月25日)集中市場外資賣超719億元，投信賣超55.36億元，自營商含避險賣超264.34億元，三大法人合計賣超1038.66億元。融資減少15.44億元，融資餘額1557.74億元；融券增加84,428張，融券餘額754,533張。法人、散戶全面翻空。

上櫃股票方面，外資賣超5.89億元，投信賣超7.28億元，自營商賣超26.7億元，三大法人合計賣超39.86億元。融資減少15.57億元，融資餘額520.94億元；融券減少5,941張，融券餘額81,215張，法人減碼，內資興趣缺缺。

(時報資訊)