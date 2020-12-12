小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】52頻道中天新聞台的最後一夜 哀台灣新聞自由之殤

紀念國際人權日，回首台灣走過的戒嚴、黨禁、報禁歲月，猛然驚覺，台灣又走回到「新獨裁時代」。

【2】唐楚烈收押 炒股恐不止遠百

檢廉偵辦勞動基金炒股案，案情升溫。台北地檢署第3波搜索偵辦行動，將原本是證人的寶佳公司執行長唐楚烈改為被告、先前獲30萬交保的寶佳投資主管邱裕元，以及復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢、研究員陳周倫等5人約談到案後，11日聲請羈押禁見。除陳周倫50萬交保，另4人裁准羈押禁見，顯示案情向上發展，唐等人炒作的股票恐怕不止遠百，還有未爆彈將深入追查。

【3】戴琦若任美貿易代表 創多項紀錄

美多家媒體9日報導，美國總統當選人拜登將提名父母來自台灣的眾議院籌款委員會首席貿易律師戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表。若獲得參議院批准，她將成為拜登內閣中首位華裔成員，也將創下華裔首次擔任美國貿易代表的紀錄，同時是美國史上執掌美國貿易代表署的第一位有色人種女性。

【4】台北港開放民間土石方 填海造陸

北台灣垃圾大戰暫緩！營建廢棄物在年初引發雙北垃圾大戰，日前台北港通過環評，在「先公後私」前提下，可收受民間土石方填海造陸。新北市環保局表示，年底前台北港釋出約20萬立方公尺額度給雙北民間土石方，月底前就能進港，未來年度將由台北港依各縣市需求調配。

【5】辛曉琪開唱喊卡補辦歌友會慰粉絲

辛曉琪原定在19、26、27日分別於台中、台北舉辦「回報以歌」演唱會，主辦單位11日無預警宣布3場演唱會延期至明年春天舉辦，並表示現因秋冬防疫專案考量，加上許多年長粉絲擔心疫情再爆發，頻頻詢問是否延期、退票，儘管演唱會已在最後籌備與彩排階段，主辦單位與藝人協商後宣布延期，盡快於近期公告退換票詳細資訊。

(中時新聞網)