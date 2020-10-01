上月專欄提到筆者對行情的看法，一是指數還有機會創高，二是高點應落在十月(中秋前後)……，然而九月十六日的一陣兵荒馬亂後，指數多頭型態似被破壞，半數以上個股開始出現連環套，難道高點當真已提早出現並開始走進修正波中？

壹、指數高點已現的懸念

若論七月二十八日的13031為本波高點，那就是把三月十九日的低點8523當第一個月起算，然後漲到七月二十八日四個多月的漲勢，理論與實務是可以交代過去的。

再細究，13031是一個利多匯頂、多頭氣氛極致的點是無庸置疑的。當天利多則是去美化商機的全版利多，而轉折現象則是台積電、聯電及聯發科三大指標股皆開高收低爆大量見長黑Ｋ。由此推論當天是本波高點，也是具有一定道理的。

近期盤勢比較明顯的轉折點有二：

一、首先是九月十六日指數最高來到13,021，差十點就要平高。當天盤前氣氛頗佳，也是台積電等的利多雲集，最後指數收出黑十字流星型態。後頭市場解讀為台指期拉高結算，伴隨美國四巫日(九月十八日)後的轉折。此13,021市場有一派是當做失敗的延伸波或反彈Ｂ波看待。

二、再來則是九月二十四日盤勢以跳空季線開出，最後收長黑大跌三一九點，外資當天大賣四三七億元，頗有確立主跌勢的味道。但盤勢如果就此進入跌勢也好辦，就怕有些沒有考慮到的因素。筆者認為有三點極為曖昧：

一、七月二十八日當天量為三四八九億元，是當時天量，所謂高量未來必有新高價；但之後又再出現八月二十日三五二四億元的新天量，這筆量是殺盤量，故高量未來必有新低價。兩筆量配合起來看，可參考今年三月十三日的案例，亦即是有更低點沒錯，但低點後是要創高的。

二、台積電七月二十八日的量為十七萬二一五七張，是波段天量，之後沒再出現新天量。故當日高點四六六．五元，理應不是波段高點才是……，若台積電未來(且是不久的將來)還會創高，則指數創高的機會仍是有的。

三、市場皆知九月十五日為華為大限日，然後盤勢就在九月十六日見次高後開始殺盤，這點有違效率市場的理論。若市場是以中國全面發展半導體反制美國造成的貿易戰擴大來詮釋，單從半導體的製程難度及台積電三奈米的領先差距衡量，這個貿易戰的議題有點被放大。

貳、盤勢「最好」與「最壞」的可能走勢

綜上，筆者認為九月下旬的殺盤，全來自全球熱錢對美國大選的不確定性，貿易戰只是借題發揮的工具。而台股的殺盤，一來與美股連動，一來是對中秋可能變盤的提前恐懼所導致。故盤勢最好的狀況則是截至九月二十五日截稿為止，盤勢低點12,149僅為交代八月二十日新天量後的新低價所做的必要之惡；之後不管是直上或楔型上，都有機會再創高。

只是高點若要發生在十月的話，機率降至二成左右而已。

而最壞的狀況，則是真的七月高點即為波段高點，但十月也不會是主跌段。畢竟季線才第一次被跌破，未來仍需反覆回彈造成再重的連環套，才有機會正式急跌。

故十月極有可能是修正波中的楔型走勢，主跌波延至年底發生的機率提高至八成左右，這點在二○一八年有案例可依循(見附圖)。

參、投資策略

現在的投資氛圍確實對多頭較不利，但基於上述楔型波的假設，九月二十五日的下殺收腳似乎為指數提供一個箱型下緣轉折的機會。在此之下，許多第四季正值旺季的個股，經過九月下旬的洗盤後，只要籌碼歸宿流入穩定方，仍不啻是十月重要的選股依據。

1.合勤控(3704)：

此股因為七月獲利好、八月營收佳、技術面九月二十五日下殺回補九月二日缺口後收腳、外資續買融資續減，以及投信仍只進不出有年底作帳機會等利基因素，因此納入觀察重點。

首先，第一季獲利為負○．三三元，第二季獲利○．三八元已屬大成長。而七月單月獲利○．一九元為第二季的一半，八月營收MOM為20.57%、YOY為7.66%，顯然在美元沒有大幅崩跌的情況下，八月獲利勢必優於七月的○．一九元，這會讓第三季獲利較第二季再成長，且第四季又為產業旺季，故下半年獲利有機會達到高標一．六五元左右。

展望明(二○二一)年，因為該公司屬標案制，公司派說法是明年仍受惠遠距教學與辦公趨勢，對寬頻佈建仍持續成長。

而法人圈目前最樂觀的報告是提到明年EPS為四．一九元，即便是打八折，也有三．二元水準，以十倍本益比計算，則仍有機會突破掛牌以來高點。

2.立凱-KY(5227)：

此股在九月二日至九月四日連續拉出三根漲停，而隨大盤回檔過程中，又於九月二十五日率先止跌翻紅，技術面有一段的強度。

公司在九月九日的法說會有二大重點值得留意：

(1)七月＋八月營收已接近上半年合計營收，這是谷底翻身的跡象。即便八月營收比七月減少，且七、八月比去年衰退，但都已從之前股價反映利空，現在營運朝新的循環邁進以此方向理解。

(2)公司提到繼之前供貨日系湯淺電池後，又新增日系三大電池廠之其二，且二○二一年出貨。這一點雖無從證明，也算畫夢，但依照經驗，低基期＋公司派偏多(從八月七日增資股出籠爆出大量可證明有人在收籌碼)來看，是有機會成真。

(3)市場目前也對此說法買單，從成交量始終維持在半年量之上是重要訊號。未來可比照「茂矽減資」模式來看待此股。

(本文摘自《理財周刊 1049期》)

《理財周刊 1049期》

(中時新聞網)