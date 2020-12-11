國家隊法人周五領軍散戶螞蟻雄兵強尬外資，在台積電開高殺低，復於尾盤來個大擺尾下，使台股破涕為笑，並遺有長下影線，雖技術面的K線仍是黑的，但短多在盤勢上下逾272點大震盪中仍占上風。

集中交易市場加權股價指數終場收14,261.69點，小漲12.2點，漲幅0.09%，成交3,180.33億元。盤中最高點一度來到14,353點，最低點則觸及14,081點，顯示大盤一度大跌168點，但受惠台積電擺尾與被動元件、金融族群力撐盤勢，才使指數由黑翻紅，且周線仍拉出上漲129點榮面。

重量級集團短線力挺多方者，除台積外，包括國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、元大金、玉山金、中鋼、廣達、群創、台塑化、南亞、和碩、台灣大與國巨等。

表現相對疲軟權值股，包括股王大立光、鴻海、日月光投控、聯電、聯發科、長榮、統一、台玻、南亞科、長榮航、華航、仁寶、友達、台塑、台化、台泥及亞泥，使盤勢高檔承壓。

櫃買市場方面，短線生技股終於跌深反彈，鋼鐵與航運兩類指數也站在多方，但電子股遭逢獲利回吐賣壓打擊而重挫，加上營建、觀光、化學、電機與紡纖等族群也臉色不佳，使盤勢開高震盪走低，終場指數收跌0.63%，報179.39點，成交872.65億元。

資深業內人士指出，外資短期雖調節台積電、聯電不手軟，唯就中期展望來看，該兩股尤其是台積電仍將是外資重中之重的持股核心，加上國家隊法人也力挺政策支持半導體發展，使外資在耶誕後長假後，認錯回補空間相對可觀，半導體族群後市不必過分悲觀。

另外，業內人士也建議散戶，不要緊盯外資評估報告操作，因為外資評估個股或產業的展望，一定是先給旗下客戶，最後獲悉基本面剖析者，才是媒體與散戶。

因此，若單看外資評估建言，一般未脫為人「抬轎」或淪為「出貨」目標。所以，針對外資三不五時的評估產業報告，做參考即可，或比對一下股價在近期的波段漲跌幅，再作計較。

(工商 )