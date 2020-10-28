小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

【1】六大跡象 台股避險情緒攀高

美國總統大選在即，台股外資買盤縮手，加上當沖比、鉅額配對交易、期貨逆價差、台灣50反1規模及借券賣出餘額均居高不下，六大跡象顯示法人避險情緒攀高及觀望。法人分析美大選結果三情境，建議選後將是進場好時機。

【2】主動踩煞車… 公股行庫擬調降房貸成數

房市熱潮引發主管機關注意，已有公股行庫評估調降房貸加信貸上限，從原先的八五成降至八成，希望藉此降低放款風險，但執行細節及最後降幅仍待董事會決定。公股行庫分析，現在除了內部評估調降房貸加信貸上限，也會調整房貸客戶結構，像是鎖定自住客和銀行薪轉戶、優質客戶及財管戶等。

【3】潛藏負債10.2兆 勞保年改 擬五面向並進

由於去年底勞保潛藏負債高達10.2兆元，針對勞保年改，勞動部28日將首度公布最新改革方向，從「收入面」及「給付面」著手，主要包括延後退休年齡、降低給付水準、延長投保薪資採計期間、提高保險費率、政府資源挹注等五大面向著手。

【4】全球今年第二大併購案 超微350億美元併賽靈思

半導體產業再傳巨型併購案！美國晶片大廠超微半導體（AMD）27日同意以全股票交易方式併購同業賽靈思（Xilinx），交易價值高達350億美元，成為今年全球第二大併購案。此交易可望提升AMD在數據中心晶片市場的競爭實力，成為英特爾（Intel）難以忽視的強勁對手。

【5】紓困牛肉希望破滅 美股短線壓力暴增

美國大選只剩不到一周，新一輪紓困案歷經3個月協商後確定無法定案！

參院周一在通過大法官巴瑞特任命案後宣布休會，要到選後11月9日才復議，宣告大選前端出新紓困政策牛肉的希望正式破滅，恐對美股短線形成下壓。

(中時新聞網)