根據瑞銀(UBS) 全球財富管理部門大宗商品和亞太區外匯主管 Dominic Schnider表示，人民幣短期內有望繼續走高，公司已將短期目標設為6.6。

截至亞洲周五(30日)上午，對岸人民幣對美元匯率報6.6891，自年初升值近4%，離岸人民幣兌美元報6.689，幅度也在4%左右。

Schnider認為，瑞銀全球財富管理將人民幣的短期目標價設定在6.6，並稱有三個因素可能推動人民幣走強，即經濟增長、國際收支及資金流入。

第一，大陸經濟成長速度超越西方國家，今年第三季GDP年增 4.9%，表明大陸經濟正再度升溫。相比之下，美國和歐洲的其他經濟體，預計要到明年上半年才有機會見到較去年同期上升。

第二，大陸今年經常帳戶盈餘可能增至佔GDP的2.8%，較2019年的1%大幅上升。他指出，由於出口成長和服務貿易赤字縮小，導致大陸經常帳戶盈餘增加，通常這在未來幾季將有利於貨幣走強。

第三，應從兩個角度看資金流入的情況。首先，大陸政府債務被納入全球債券基準指數，這預計在12 至18個月內，將觸發1000億至1500億美元的資金流入。其次，與美國相比，大陸擁有穩健的收益套利，這有助於投資人藉由套利交易賺取利差。

同時，Schnider也強調，即將到來的美國大選可能影響這些預測，最後還是要看實際發展的狀況。

(中時新聞網)