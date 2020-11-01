驚奇十月尚未結束，川普寄望每日一爆助扭轉民調落後頹勢，最終結果難以預料，紓困案亦持續卡關，股市躊躇不前；台灣加權指數呈現量縮高檔整理格局，法說會如火如荼，第三季財報陸續出爐，為短線個股股價調整依據。

權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」這句名言出自英國阿克頓爵士，縱然，人文社會並非如自然科學，少有理論或定律能放諸四海皆準，且成為普世認同價值，不過這段話以現狀來看，似乎每個國家或多或少皆有類似問題，就連全球最強大的美國，總統大選最後關頭每日一爆，也不脫這個範疇。

除了美國總統大選結果難測外，由於參議院二十六日起進入休會期，直至大選之後才會開議，顯示華府已放棄在十一月三日大選之前，通過新一輪刺激經濟協議，參院撥款委員會薛爾比表示，十一月前敲定刺激方案的機率「非常、非常渺茫」。美國四大指數近期拉回至季線附近震盪，仍以費城半導體表現較強。

低量壓縮指數表現

股市冷冷的，產業卻熱熱的，處理器大廠AMD宣布將以三五○億美元收購FPGA大廠Xilinx，新AMD將兼備CPU、GPU、FPGA、SoC完整軟體實力，業務橫跨個人電腦、資料中心、5G通訊、汽車晶片、遊戲產品、航太、國防等眾多領域，尤其搶攻資料中心商機，強強聯手將可望與Intel、Nvidia三分天下。

回到台股來看，加權指數仍舊維持高檔、低量的區間震盪，成交量能已經連續十個交易日未超過二○○○億元，法人近期動作也見縮小。月線與季線緩步上移至一二七三○～一二七九○點之間，不過季線已逐漸走平，再往下則是一二一四四點與一二一四九點連接的趨勢線，為區間下緣，亦與半年線位置相近。

而在櫃檯指數方面，同樣持穩於相對高檔，不過目前已領先回到月線與季線位置，成交量能持續萎縮，已低於七月初高峰量能時的四成，呈現量能不彰、買盤無以為繼，然也無明顯賣壓湧現，中小型股仍具各自表述空間，且維持輪動不變。操作上建議暫時低持股等待下一波趨勢成形，亦可逢低布局績優股。

除了國際股市與政經局勢變化外，在第三季財報方面則須留意匯損，目前已知如大立光約吃掉單季的一成獲利，可成則約侵蝕每股純益三．一九元，高毛利率或具轉嫁能力的公司，損傷比率上相對較低，不過如代工廠或其他毛利率偏低公司，若股價仍處於相對高檔，則恐將面臨較大壓力。

績優半導體股為指數衝關要角

加權指數停滯在相對高檔已將近一季的時間，其中最重要的當然是占權值比重約當三成的龍頭台積電，雖然未能隨美國ＡＤＲ創高，不過持穩於高檔、隨時都有可能發動引領指數，相對之下，即將召開法說會的聯電更為活躍，股價創下近十六年來新高，一般預估，法說會將會捎來正面消息。

走過華為禁令陰霾，一代拳王聯發科股價彈升，不僅回補之前的跳空缺口，且也獲得法人買進報告認可。第三季由於提前備貨效應，帶動手機晶片等產品出貨成長，而遠距辦公、教育所帶動NB、Chromebook與路由器等終端產品需求增加，眾多產品出貨暢旺，預期單季獲利可望隨營收表現而綻放。

聯發科十月三十日將舉辦法說會，不過在此之前，外資出具報告並樂觀預估，除了第三季財報亮眼外，第四季營收與毛利率，都可望持續受惠遠距商機加持，而中國手機品牌廠如Oppo、Vivo等，為搶攻華為市占率，也可能擴大拉貨，整體業績將力拚持穩於第三季的高水準，另也傳出送樣蘋果的超前部署。

網通晶片龍頭廠瑞昱，同樣獲得外資於十一月三日舉辦法說會前夕，出具買進報告加持，第三季受惠電視SoC、無線藍牙耳機SoC，Wi-Fi和交換機ＩＣ等需求強勁，營收自六月起已連續四個月創下歷史新高，雖因毛利率相對較低的電視SoC與無線藍牙耳機SoC等消費性產品比重提升，加上新台幣升值，不過預期財報仍將優於預期。

除了產品組合與匯率因素之外，瑞昱還必須面臨上游晶圓產能的相對緊張狀態，但是法人依舊預估第四季仍將有機會可延續第三季需求強勁，正常性的季節因素干擾可望降低，加上WiFi 6和自動降噪無線藍牙耳機SoC的出貨量持續成長，整體來說並不看淡，而明年則將因透過多元產品布局，有利營運升溫。

面板驅動ＩＣ大廠聯詠，由於華為掃貨加上晶圓產能吃緊，第三季成功調高大尺寸產品與ＴＤＤＩ報價，搭配電視控制ＩＣ出貨暢旺，同樣也連續三個月營收創下歷史新高，預估需求將可望延續至第四季，且手機逐漸進入拉貨旺季，小尺寸驅動ＩＣ可望出現明顯成長，外資法人報告多數持續給予正面肯定。

銅價揚 低價庫存得利

此外，可留意剛減資三成的敦泰，繼第二季繳出ＥＰＳ○．三八元的近三年單季最佳成績，第三季營收同樣繳出連續三個月創下歷史新高的優異表現，尤其九月包括ＩＤＣ、驅動ＩＣ等產品出貨持續成長，加上觸控、電容式指紋等產品出貨持穩高檔，帶動單季較去年同期成長四八．三％，雖然旺季效應將會逐漸過去，不過第四季仍將優於去年同期表現，全年也可望挑戰歷史新高。

原物料方面可以留意銅價走勢，目前每噸約在六八○○美元上下，累計今年漲幅約十％，今年最低點為三月二三日的四六三○美元，至十月二十一日上漲至六九九一．五美元，波段最大上漲五一％，近期出現漲多後的修正，彭博分析師認為，全球正轉向綠色能源，推升電力需求，而電力要依靠銅料來傳輸。

疫情與貨幣寬鬆皆為銅價帶來刺激，加上中國經濟復甦提振需求，另須留意智利Candelaria銅礦因罷工而營運中斷，雖然規模不大，卻要留意是否擴大而造成供貨風險，智利總統延長國家災難狀況，也可能造成銅供應進一步縮減。銅價長多格局不變，電線電纜、連接線、導線架等產業，或將具低價庫存效益。

大亞與宏泰不約而同都將營運觸角延伸至太陽能與風電產業，大亞股價表現相當強勢，而宏泰第二季營益率跳升至九．二二％，較第一季的四．五四％與去年同期的負值明顯好轉，第三季營收雖較第二季減少，不過年增率為二六．九％，在國際銅價走揚背景下，預期獲利應有不錯表現。

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先探投資週刊2115期

(中時新聞網)