美股近期表現弱勢，一來是反映疫情的擴大、二來則是選前觀望氣氛濃厚，想賣的比想買的多，導致美股易跌難漲，選前下跌有利於消化短線賣壓，只要選舉正式落幕(沒有另外插曲)，全球股市即可展開反彈。

從盤面來看，周一太陽能族群轉弱、生技股轉強，市場開始反映新冠疫情的嚴峻、以及美國總統大選的不確定，本周上半周台股會偏弱，大咖資金會等到大選變數消除後才出手，這兩天會因為短線賣壓出籠而走弱。

周一除了防疫股概念股強勢外，網通、航運、以及電動車相關等族群也有零星火力，只是追價的投機力並不強，凸顯短線買力在美國大選日逼近下也縮手。

目前台股在成交量不足之下將難以發揮，基本面好、但缺乏中期買盤支撐的個股增多(中線買盤縮手)，主要還是選舉變數，因此，在美國總統大選沒正式落幕前，不必追逐短線強勢，因為「一日行情」的現象會重複出現，靜待大選變數消除後，觀察大資金動向(是否進場)再擇優操作。

(時報資訊)