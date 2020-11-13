保瑞(6472)公佈財報，第三季營收3.97億元，相較去年同期成長2.63％，相較上季成長9.69%，EPS 1.33元。保瑞表示，上半年因疫情影響的缺料狀況已改善，目前接單已恢復正常，第三季的表現可見營收持續成長，展望第四季營運動能樂觀。

低血鉀症在全球每年約有126億美金的市場規模，保瑞為美國Vitruvias Therapeutics Inc.代工，治療低血鉀症Potassium Chloride ER的口服緩釋劑型藥(KCl)，繼6月取得美國FDA上市許可後，台灣也於近期成功取得藥證，目前已有四家醫學中心先行以專案方式採購進藥，將逐步佈局國內市場。

子公司宇泰欣部分，今年除了代理日本衛采、SSP的明星商品銷售持續暢旺外，與法國百年藥廠合作引進的法國國民首選品牌Boiron(布瓦宏)，今年也加強行銷力道，相關產品佳績頻傳。其中，提升身體保護力的明星商品-歐斯洛可舒能(Oscillococcinum)熱銷全球50多國，除了創下平均每秒賣出一盒的佳績，也連續十年(2009-2019年)獲得美國藥師第一推薦保健品牌，該品項除了宇泰欣原有通路外，本月也宣布正式進軍國際知名連鎖賣場，透過遍布全台的賣場人潮，可望帶動相關產品的銷售成長。

保瑞表示，今年度由於購入GSK加拿大藥廠，新增因應接廠所增加的顧問人事與系統建置等費用，且訂單受美元與加幣之匯率影響產生之匯損，使得今年雖然營收成長，EPS相對去年下滑。隨著第三季與10月營收表現持續攀升，輔以併購案於第四季完成接廠，法人表示，對於保瑞今年的營運表現將大有挹注，營收亦可望再創歷史新高。

(時報資訊)