大陸澎湃新聞網13日引述路透社當地時間11月12日報導，中美航線繼續增班。據悉，美國航空方面稱，已於當地時間11日重新開通飛往中國的客運航班。也將目前美國的航空公司往來中國的航班總數增至每周10班。

今年6月，中美航線重啟，美國的航空公司往來中國航班增至每周4班；後8月這一數量增至每周8班。

路透社報導，不過，據美國交通運輸部航空與國際事務副助理部長大衛·蕭特（David Short）在當地11日舉行的線上航空會議上說，現在美國的航空公司每周將營運（往來中國的）10個航班，但美國對此「並不滿意」。

中美雙邊協議允許兩國在兩國之間每周營運100多次航班。

報導稱，此次美國航空首班飛往中國的航班已於當地時間11日從德州達拉斯沃斯堡機場起飛，在經停南韓首爾仁川機場後，已於13日凌晨落地上海浦東機場。據美媒報導，美國航空發言人表示，美航每星期將往返於達拉斯和上海浦東國際機場兩個航班，中途將停留在首爾。

報導指，此外，今年10月下旬，美國航空方面還宣布，2021年3月27日，美國航空北京─達拉斯／沃斯堡航線正式恢復，並將轉場北京大興國際機場（PKX）。該航線航班由波音787-8營運，已於10月12日開放購票。

報導表示，在其他美國的航空公司中，美國聯合航空和達美航空目前每周各自營運4班往返中國的航班。

達美航空自8月24日起，每周各增加一班底特律─上海及西雅圖─上海的國際航班（均經停首爾仁川機場）。目前每周運營4個中美航班。

美聯航方面，從9月4日開始，將原先的每周2班增加至每周4班。每周三、五、六、日使用波音777-300ER承運上述航線，從上海返程的旅客將於每周一、四、六、日返回舊金山。

(中時 )