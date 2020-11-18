因新冠肺炎（COVID-19）疫情，許多視訊服務趁勢而起，使用率大增，Zoom便是其中之一。但是因為安全性不夠嚴謹，Zoom bombing（外人意外進入視訊會議的情況）也時有所聞。為了提升平台的安全性，Zoom宣布幾項最新的安全性功能，防止Zoom視訊會議遭受意外的干擾。

Zoom 宣布推出全新的安全性功能，讓用戶能夠在會議中移除及檢舉特定與會者，防止有心人士干擾會議進行。除此之外，Zoom也有內部工具，協助預防會議遭到干擾。

（1）凍結所有與會者活動

在會議畫面下方的安全圖示中，會議主持人及聯席主持人現在能夠暫停會議並移除特定使用者。只要點選「凍結所有與會者活動」，會議中的所有活動及功能（視訊、音訊、聊天室、分享畫面、註釋、錄影等）都會暫停，分組討論室也會關閉。

系統會接著跳出提示，詢問會議主持人或聯席主持人是否檢舉特定與會者。檢舉時，使用者必須說明舉報內容，並可自行選擇是否提供畫面截圖。檢舉後系統會立即將該與會者移除會議，Zoom 的信任與安全團隊也會同時收到通報。會議主持人或聯席主持人可繼續進行會議，並可選擇僅重新啟用特定會議功能。會議結束後，Zoom 也會發送電郵至會議主持人或聯席主持人的信箱，進一步詢問相關訊息。而Zoom 所有免費及付費用戶都能使用此功能。

（2）檢舉與會者

除了會議主持人或聯席主持人外，現在所有會議與會者都可以在安全選項中使用檢舉使用者的功能。點選會議畫面左上角的安全徽章，與會者即可直接通報任何會議干擾情事。所有使用者及帳戶管理員可以於網頁設定啟用此功能。

以上兩項安全功能已於 Zoom Mac、PC、Linux與行動版應用程式全面上線，網頁及虛擬桌面基礎架構（VDI）版預計於年底推出。

Zoom也於本季啟動了高風險會議通報機制，檢索在社群媒體貼文或網頁上公開的Zoom會議連結。當系統偵測到風險較高、可能遭外部干擾的會議活動時，就會自動發送通報至會議擁有者的信箱，並同步提供建議的預防或解決方法，像是刪除高風險的會議、建立全新會議ID、啟用安全設定，或使用 Zoom視訊研討會或 OnZoom 等其他更適合的解決方案。

Zoom建議使用者收到風險通報時採取行動，否則該會議活動就有可能遭受不必要的干擾。Zoom也再次建議避免在公開的社群平台或網站上分享Zoom會議ID及密碼，最能有效保障Zoom會議安全。

(科技)