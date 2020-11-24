小米集團24日公布第三季業績，按非國際財務報告準則，經調整淨利潤人民幣（下同）41.28億元，年增長18.9％，勝預期。股東應占溢利為48.81億元，年增長93.29％，每股盈利0.203元。

截至9月底止前三季，按非國際財務報告準則，經調整淨利潤98.02億元，年增長6.68％；股東應佔溢利為115.42億元，年增長51.81％。

香港信報報導，第三季收入721.63億元，年增長34.48％。其中智能手機部分收入476億元，年增長47.5％；智能手機出貨量4,660萬部，年增長45.3％。根據Canalys的統計，第三季小米全球智能手機出貨量排名全球第三，市場佔有率達到13.5％。

第三季，IoT與生活消費產品部分的收入181億元，年增長16.1％。季內，智能電視業務繼續保持行業領先地位，全球出貨量達到310萬台。IoT業務在境外市場強勁擴張，境外IoT及生活消費產品收入年增長56.2％，創單季歷史新高。

互聯網服務收入58億元，年增長8.7％。第三季，互聯網服務用戶繼續高速增長。今年9月，MIUI月活躍用戶數年增長26.3％至3.68億，其中，中國大陸地區MIUI月活躍用戶數為1.09億。

第三季，廣告業務收入創下單季歷史新高，達到33億元，年增長13.7％，主要得益於互聯網商業化能力的增強以及境外廣告收入的強勁增長。

小米表示，儘管2020年以來受到疫情的影響，依然成功推進集團的既定戰略，各項業務持續增長，展現出堅實韌性，總收入和經調整淨利潤都創下單季歷史新高。

(工商 )