保險新制上路，許多保險公司初年度保費收入衰退嚴重，但友邦人壽總經理侯文成表示，今年友邦人壽逆勢穩健成長，預估全年新契約保費有雙位數成長。他指出，2021年友邦人壽鎖定三大主軸，除了原本主打的資產傳承外，還包括兼具醫療保障的利變型終身壽險及確保退休生活保單，2021年友邦人壽表現還是持續成長。

他指出，明年保險市場應該會不錯，以美國為例，美國儲蓄率創新高，顯示越來越多個人消費變得更保守，雖然股市相當火熱，但大部分是法人機構投入，因此，會將錢投入保險。因此，明年三大主軸，資產傳承、退休以及同時具備醫療保障的利變型終身壽險保單。

侯文成表示，在醫療科技的協助之下，治療方法變得多元，代表人類的壽命將越活越長，退休後對擁有彈性的現金資產、醫療需求將更攀升。然健保制度長期收支不平衡，恐造成「付不起的醫療未來」隱憂。因此，一個能於退休前協助累積資產、當生病住院後能提供彈性資金的壽險商品可成為此類問題的解方，也確保退金的現金流。

他表示，最近市場瘋殘扶險，2017年瘋實支實付，很多人買了一堆保單，但卻用不到，因為很多醫療行為跟醫療費用，已經不符合現在的醫療架構，現有的健康險規劃是否跟得上有很大問號。

有鑑於此，友邦人壽推出利率變動型終身壽險附帶醫療保障的保單，「友邦人壽增利High利率變動型終身壽險」，只要繳費6年，便可快速完成終身保障計畫，保單價值準備金也逐年遞增，穩健累積資產，讓保戶可視需要運用。

而為因應未來健保項目、健康險保額不足、出院後風險等問題，這張商品特搭配業界唯一的「醫便利醫療照護」設計，被保險人於契約有效、繳費期間屆滿且保險年齡達60歲起，住院診療達7日以上，要保人得於被保險人入住醫院當日起算6個月內申請「醫便利醫療照護」免息保單借款，累計申請金額以契約基本保額的50％為限，累計申請總額上限為200萬元。

(時報資訊)