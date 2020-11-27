為期三日的2020台北金融博覽會，今天起熱鬧開打，各家金控無不使出渾身解數，其中國泰金控更集合五家子公司，打造「一日生活圈」，讓民眾逛個一圈真實體驗金融服務未來大趨勢。

「你好！今仔日欲創啥？我來佮你幫忙」親切的台語問候聲，從國泰金控的攤位裡傳出，這不是展場主持人在集客，而是國泰世華銀行的全新主題造型ATM「林祖媽」在向體驗的民眾打招呼。

一旁聞到陣陣咖啡香傳來，國泰智能投資搬來ROBO快閃咖啡車，讓民眾用一杯咖啡的時間，就能踏出投資第一步，穩住未來人生。

整點時刻一到，大人小孩都愛的寶可夢明星皮卡丘，現身展場來個粉絲見面會，與大家一起參加Cathay Walker走路變健康。

主打用手機，三分鐘就能完成投保的國泰產險，秀出超快速網路投保操作；國泰證券跟國泰投信，也分別針對小資族、退休族群及所有年齡層的投資客，帶來定期定額存股及最新的「黑科技投資」趨勢。

「國泰的金融服務就是日常生活。」國泰金控資深副總孫至德表示，「國泰金控重視客戶體驗，也希望讓顧客在不同的生活場景中，都能享受服務的過程。」

值得一提的是，國泰世華銀行與全台多間香火鼎盛的廟宇合作，打造最神氣的「林祖媽」ATM，日後民眾不再需要到廟裡人擠人，光明燈、太歲燈及發財燈等多款人氣燈種一台ATM就能一次滿足。此外，民眾逛超市，不怕大包小包沒手拿金融卡，透過最暖男神ATM「倪得菜」，掃臉就能進行金融交易，還能現鈔繳信用卡費、保費、電信費等帳單，搭配涵蓋率全台第一的國泰世華零錢機，繳費找零也沒問題，交易後還能從ATM挑選你的菜，將暖男食譜帶回家。

國泰人壽在現場完整介紹國泰人壽APP的六大便利功能，民眾可以隨時自主操作，讓保險生活更簡單，還可用國泰人壽APP網路投保，就可獲得攤位上展示的期間限定寶可夢電子保單，無紙化的自主服務，省時又減碳！國泰人壽準備豐富的體驗活動，讓民眾不只有遊戲玩、有禮物拿，還可以帶走健康、減碳的概念，讓生活更美好。

國泰產險現場示範，如何五分鐘完成線上投保。國泰產險資深副總經理許嘉元表示：「國泰產險打造全方位官網，提供「一站到位」的保險服務，民眾只要動動手指，就能輕鬆完成多元保險保障。

國泰證券展出最夯的台股定期定額服務，特地為投資人嚴選出78檔股票及67檔ETF，股票標的分布在台灣前五十大市值個股以及部分MSCI成份股；而指數型商品如ETF，其投資範疇涵蓋海內外市場，有股票與債券等商品，充分滿足各種不同投資面向與廣大的投資需求，只要透過國泰證券台股定期定額平台，就能將資產進行全方面的布局。

國泰證券董事長莊順裕表示，「台股定期定額服務滿足了投資大眾對於低投入金額、低手續成本的基本需求，我們希望透過提供簡單、便利、好用的數位證券服務，兼顧普遍性、便利性、實惠性，協助投資人在國泰證券投資平台進行全方位投資理財，累積出屬於自己並能實現夢想的堅強資本。」他指出，「國泰證券今年台股定期定額市占率約三成，十分感謝客戶的肯定，未來國泰證券將持續推出更加契合普惠金融精神的數位金融服務，成為最相挺全年齡投資人的數位券商領導品牌。」

「全民理財時代來臨，投資理財已是我們生活不可或缺的一部分。」國泰投信總經理張雍川說，國泰投信率先將台灣5G、AI、網路資安等新科技趨勢融入ETF，如國泰台灣5G＋ ETF(00881)，鎖定台灣5G供應鏈掌握全球市場的關鍵科技商機，讓民眾超前部署5G、6G，甚至7G等超世代商機，這回特別以「黑科技投資」作為展場主題，盼藉此讓更多民眾了解科技投資趨勢。此外，國泰投信近年來也致力推廣科技金融服務，如優化行動開戶、力推智能客服「阿發」等，透過線上服務讓投資及理財更便利，一機在手理財無憂。

此次台北金融博覽會「國泰一日生活圈」實體展覽，國泰金控更於展前一週首度推出線上前導展，將實體展所展出的金融服務內容，以一天的行程表排序，讓民眾能線上先體驗「國泰一日生活圈」，短短一週，已破萬人次點閱。實體展也貫徹數位體驗，除了設計從線上前導展到線下實體展的禮物兌換活動之外，攤位中的闖關活動，也是全數位，特地開發line集點模式，只要民眾加入「國泰一日生活圈」官方line帳號，掃描QR Code，就能參加闖關活動，把好禮領回家！

國泰線上前導展：http：／／www.cathayfinexpo.com.tw／

(旺報 )