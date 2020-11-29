2020即將正式迎來最後一個月份，許多人都迫不及待想要趕快結束這不平靜的一年，星座塔羅專家艾菲爾老師近日就在官方微博透露，有5生肖的民眾在12月的運氣好到爆，快來看看自己有沒有上榜吧！

【第五名、生肖馬】

屬馬的朋友到陽曆12月，好運會越積越多，磁場也會越來越正向，因為衝勁滿滿，還有外在整體好運的加持，不管做什麼都能順利成功，取得不錯的成績。對事業也會有很多想法，不管是自己或是公司的下一步發展都大有規劃，有許多躍躍欲試的點子想趕快實現。同時，也會有貴人替你指點，讓你在成功的路上能少繞些路，做事更加順利，如有神助！好好把握各種積極想法，就能得到長官賞賜。

【第四名、生肖羊】

生肖羊的愛情運在12月水漲船高，各種桃花紛紛降臨。單身的朋友能在12月邂逅心有靈犀、非常聊得來的對象，不要猶豫趕快與她約會吧！如果是處在曖昧階段的生肖羊，你們倆的關係在12月將有突破性的發展，很快就能日久生情！而有另一半的生肖羊，可以和愛人保持甜蜜穩定，如果有打算懷孕者可特別注意，12月有機會喜獲驚喜好孕，可千萬別錯過了！

【第三名、生肖雞】

12月屬雞朋友事業運勢可以說是一飛沖天。可以一吐前陣子在事業中老是受挫丶甚至還不斷破財的怨氣！會明顯感受到工作進度越來越順利，先前暗中扯你後腿的小人也會突然消失，卡關許久的案子也順利簽約，長官之前說好的升官加薪也離你不遠了。每件事都有了新的轉機，讓你終於可以放下心中大石頭，壓力也減輕不少。

【第二名、生肖鼠】

生肖鼠在12月終於能卸下本命年的憂煩，迎來順風順水的狀態，心情也因此能保持在最愉快的狀態，整個人看起來容光煥發！最明顯的是身體不再緊繃，免疫力也變得比以前更強了，當身邊的人都因為季節交替的溫差感冒生病，卻只有你是頭好壯壯，記得把握這個時刻讓自己養成良好的飲食習慣丶多往戶外運動，少吃外食，可以讓健康運更加旺盛。

【第一名、生肖兔】

生肖兔的金錢運勢方面在12月開始轉好運，不僅事業越做越順利，在職場上的表現也是十分優異，老闆也很放心將所有事情交給你處理，很容易遇上大客戶丶接大單，讓你的業績分紅、薪資收入暴增。想自己創業的兔寶寶，因為人脈穩定，是創業起飛的大好時機。總體來說，就是財運翻漲，擺脫前一陣子的霉運，還可以讓存款倍增。建議好好把握這一波好運，一定能夠迎來滿滿財富。

(中時新聞網)