疫苗開發進度樂觀、新一輪紓困案再現曙光，但民間就業報告疲弱，使投資人陷入觀望，周三美股主要指數收在平盤附近，標普500指數微升至歷史收盤新高，但那斯達克指數小跌。

國會民主、共和兩黨仍無法就新一輪新冠危機援助法案達成協議，不過部分投資人表示，經濟方面的壞消息可能促使決策者更努力去達成協議。

眾議院民主黨第二號人物霍耶（Steny Hoyer）表示，希望能在「未來幾天」達成協議。

美國總統當選人拜登在接受《紐約時報》訪問時表示，讓國會通過一個大方的激勵方案是當務之急。他並表示上任後，不會立即採取動作取消川普與中國達成的首階段貿易協議。

近來新冠疫苗配發取得進展的消息推動美股走高，而最新進展是英國批准了輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗，成為第一個同意展開該疫苗接種的西方國家。輝瑞上漲3.5%，BioNTech跳升約6%。

受到新冠肺炎疫情急升與限制商業活動影響，美國11月民間就業增長不如預期，凸顯出財政激勵措施的必要。

聯準會發布褐皮書指出，12個轄區中有4個地區近幾周來「幾乎沒有或根本沒有成長」，其他地區則僅呈現溫和成長。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，在周五發布之更廣泛的非農就業報告中，任何就業市場惡化的潛在跡象，都可能給國會就激勵方案達成協議帶來更大壓力。「他們和投資人一樣關注著這份報告，如果這份報告促使正確的利害相關人重返談判桌，那麼這可能成為一個壞消息就是好消息的報告。」

周三收盤，道瓊工業指數漲59.87點或0.2%，為29,883.79點。標普500指數微升6.56點或0.18%，收在3,669.01點。

受特斯拉下挫2.7%拖累，那斯達克指數微跌0.05%，收在12,349.37點。

標普500指數11大類股漲跌互見，疫苗的好消息持續促使資金輪動至價值型股票，金融股指數與能源股指數表現最佳，分別收漲3.15%與1.05%。

波音大漲5.1%，為道瓊指數帶來最大的提振。

Salesforce重挫近9%，對道瓊指數的打擊最大。該軟體公司宣布以將近280億美元收購即時通軟體公司Slack Technologies。Slack跌逾2%。

雲端數據服務公司NetApp財測意外強勁，股價大漲9%。

(時報資訊)