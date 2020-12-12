針對美國政黨輪替後台美的關係走向，中研院政治研究所研究員張廖年仲表示，未來國際政治將回到傳統的權力平衡狀態，國家之間要採取自救自保作為，台灣先前仰賴川普政府的友台措施，接下來要思考，美國的介入力道退卻後，該如何自處？

根據香港媒體《中評社》報導，張廖年仲在中興大學國際政治所以「從權力平衡理論探討中國夥伴關係對美國聯盟的影響」為題發表演說。他表示，先前川普政府對台的種種措施，仍不脫《台灣關係法》框架。也就是說，面對台海可能的衝突風險，美國仍無法明確承諾出兵協防台灣。台灣並非美國的正式盟邦，沒有條約的保障，是否持續以硬碰硬的方式面對中國大陸？值得政府思考。

張廖年仲表示，美國總統當選人拜登屬於傳統的美國建制派政治人物，會逐步改變過去川普的單邊主義，對中國大陸對抗方式也會轉變為競合關係。也就是說，國際政治又要回到傳統的權力平衡狀態，美中的競爭不會在是川普時期那樣極端，雙方在國際上拉幫結隊的制衡方式會成為主流。

川普政府通過的《台灣旅行法》、《亞洲戰略保證法》及《台北法案》，規範內容都沒有超越《台灣關係法》。張廖年仲表示，代表美國對台海的戰略模糊，是不容易改變的政策方針，未來拜登上任後依舊如此，因此台灣在國際關係上的經營策略，可能需要適當調整。

(中時新聞網)