消息人士透露，由資深投資人Bill Foley支持的一家「空殼公司」即將達成協議，將與總部位於倫敦的Paysafe合併，對這家跨國線上支付公司的估值約為90億美元。

消息來源表示，透過與Foley Trasimene Acquisition Corp II合併，Paysafe將於紐約掛牌上市。Paysafe目前的所有者—全美最大私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）與CVC資本合夥公司，在合併交易後，仍然保留對該公司巨大的權益。

消息人士並透露，這項交易可能於周一宣布。此交易案部分融資將以價值20億美元的「私人投資公開股票」（PIPE）形式進行，將成為此類工具規模最大的籌資案之一。

Paysafe、Foley Trasimene Acquisition Corp II與上述私募股權投資公司，均尚未回應媒體的置評請求。

Foley Trasimene Acquisition Corp II是一家「特殊目的收購公司」（special purpose acquisition company,SPAC），在股票首次公開發行（IPO）時籌集資金以併購另一家公司，時間通常在兩年內。這家「空殼公司」在8月時從公開市場上獲得13億美元資金。與傳統的IPO相比，這個借殼的SPAC模式今年成為更受到歡迎的上市途徑，包括Paya與Billtrust等其他支付公司都是知名例子。

(時報資訊)