大陸大型民營企業蘇寧集團日前宣布，其發行的「15蘇寧01」債券將於2020年12月16日開始支付債券本金和最後一個年度利息，公司並於11日將到期應兌付的全部本息金額，足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算備付金專用帳戶，以保障本期債券的按期兌付。「15蘇寧01」原始發行規模為人民幣（下同）100億元，債券餘額則為90.60億元。

路透12日報導，蘇寧集團表示，2020年在新冠肺炎疫情影響的大背景下，集團線上線下依舊保持快速發展的趨勢，1-11月，蘇寧零售雲新開門店2,700多家，整體銷售規模年增超過90％。

11日稍早，蘇寧先將12月13日到期應回售本金為10.03億元的私募債「17蘇寧07」的回售資金約10.79億元，劃至中國證券登記結算公司上海分公司專用帳戶，以保障債券按期兌付。此前上市公司蘇寧易購也以10億元購回已發行債券，藉此提振市場信心。

報導指出，近期紫光集團、永煤控股、華晨汽車集團頻傳違約，對大陸信用債市場造成巨大衝擊，市場亦關心蘇寧集團的資金問題。近日市場有傳聞稱，蘇寧集團在渤海銀行的貸款已經違約，民生銀行和建設銀行已抽貸。不過，蘇寧集團很快在其官方微博上緊急否認，並聲稱將追究造謠者及傳謠者的法律責任。

(工商 )