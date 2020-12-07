愛立信最新出具最新一期《愛立信行動趨勢報告》，預估2026年全球將有十分之四的行動用戶使用5G，顯示目前5G用戶及人口覆蓋率的增長證明了5G比任何一代行動網路部署速度更快。

《愛立信行動趨勢報告》預估，2020年底將有超過10億人口(占全球人口15%)生活在5G訊號覆蓋區域。2026年時，全球將有六成人口生活在5G覆蓋範圍，5G用戶預期將達到35億。

隨著通訊服務業者持續建設網路，愛立信也將其預估的2020年底全球5G用戶數上調至2.2億，上調數據的原因，大部分源於大陸市場的快速成長，達到其行動用戶數11%。中國市場成長的主要驅力來自大陸國家重點策略、通訊服務業者的激烈競爭以及越來越多廠商推出經濟實惠的5G智慧型手機。

愛立信預估今年底，北美約有4%的行動用戶使用5G，歐洲將有近1%的5G用戶。5G的商業化目前正迅速發展，根據最新的《愛立信行動趨勢報告》，2026年時，北美將有80%的行動用戶為5G用戶，成為全球5G最普及的地區。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，今年全球社會朝數位化大幅躍進，此次疫情突顯出網路對我們生活的影響，同時也引發了快速的變化，最新一期《愛立信行動趨勢報告》也明確指出此現象。

Jejdling進一步表示，5G目前正邁入下一階段，新裝置及應用未來將可充分運用新技術帶來的幫助，通訊服務業者也將持續建構5G。行動網路是日常生活諸多層面的重要基礎架構，5G將會是未來經濟繁榮發展的關鍵。

台灣愛立信總經理藍尚立補充說，隨著新設備和終端應用的普及，以及越來越多行動通訊業者投入建構5G，5G已經是全球進入下一發展階段的關鍵點。愛立信樂見台灣邁入5G時代，持續與更多跨領域的合作夥伴共同打造5G生態系統，提供更快速、可靠與安全的網路連結。

(時報資訊)