儘管2020年因疫情影響國內外經濟表現，但Volvo汽車在台灣銷量依舊交出漂亮成績單，11月新車總掛牌數達798輛，創下Volvo汽車在台運營以來單月新高紀錄。台灣Volvo汽車今年前11月新車總銷量達6,090輛、年增5.4％，全年有望挑戰7,000輛目標。

Volvo汽車台灣子公司國際富豪汽車分析，11月Volvo銷售告捷的主力車型為旗下XC休旅車系，銷量第一的XC60共掛牌1,799輛、年增7.7％；XC40以1,782輛居次、年增46％；休旅旗艦XC90亦交出901輛、年增20.5％的出色表現。

國際富豪汽車指出，隨著疫情影響，國人日漸重視健康與環境議題，層峰買家從奢華享受的需求逐漸回歸至守護家人與環境的初衷，此一心態亦反映在PHEV（插電式油電車）車款銷售上。Volvo汽車自2019年車展宣告新能源專家的決心後，領先各家車廠率先引進Mild Hybrid輕油電、Plug-in Hybrid雙能電動車款，其中PHEV雙能電動車款今年前11月總銷量達574輛，超越去年全年的223輛，占Volvo整體新車銷量的9.4％，以數字證明PHEV雙能電動車款不只環保，更是現今充電設備缺乏之下，可油可電的最佳電氣化車款選擇！

(工商 )