在年底的耶誕與年假來臨之際，原本打算旅行的計劃已因新冠疫情無法實現，美國家庭待在家中將旅行的預算拿來購置各種家居商品，各種中國大陸製造的傢俱和電器、芭比夢想屋、自行車與健身器材，都成為年底假期網購熱門商品，導致美國從大陸進口商品激增。

據《紐約時報》指出，因疫情受限出遊、度假與聚餐，美國人將這些消費轉向購買各種家居用品，例如家中工作室的照明設備、地下室健身房的健身器材，以及讓孩子開心的玩具。此類商品需求爆增對中國大陸這個世界工廠是一大福音，11月大陸貿易順差754.3億美元創下歷史新高，比去年同期意外增長21.1％。其中增長最快的是對美出口，漲幅46.1％，達到519.8億美元，也是創紀錄的水準。

報導說，大陸對美出口激增打破了美國兩黨政客的期望，今年稍早他們曾預測對陸商品需求大減，製造業將回歸美國。雖然川普總統也對來自大陸的3600億美元商品加徵關稅，但沒有跡象顯示製造業回流美國。相反地，大流行似乎更加鞏固大陸的製造業龍頭地位。

今年大陸出口成長強勁的商品除了消費電子產品外，口罩和其他用於大流行的個人防護設備也爆增。（圖／張鎧乙攝）

報導表示，今年以來許多美企因疫情陷入癱瘓，出行受限的消費者紛紛改用網購，推動了控制住疫情的大陸製造業快速復蘇，強勁的消費商品需求令貨運業不堪重負，運費也創下歷史新高，許多主要港口甚至陷入癱瘓，導致節日禮物的送達時間延遲數周之久。

據IHS Markit的美國海關資料彙編顯示，今年前10個月美國從大陸進口成長強勁的商品包括消費電子產品，以及口罩和其他用於大流行的個人防護設備。玩具業者也表示，3、4月時還為業務前景感到恐慌，隨後突然發現需求比以往任何時候都要強勁，特別是6月、7月和8月，所有人都意識到，對來自亞洲和大陸的產品需求不是減少，而是更多了。今年假期可能反而是玩具業近幾年來生意最好的一次。

受疫情影響，自行車的需求也爆增，搶貨的熱度與先前搶衛生紙差不多。但讓人困擾的是，需求超強，但貨運非常困難，其他大宗商品如農產品、礦砂的散裝貨輪也遭遇貨運的問題。

報導引述一些在大陸設廠的業者指出，美中貿易戰期間原打算將部份業務遷至印度或越南，現在發覺留在中國大陸才是正確的。因為大陸仍擁有全球最好的生產供應鏈，事實證明他們能比其他國家更快、更有效地應對疫情。

(中時新聞網)