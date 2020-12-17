點鑽整合行銷股份有限公司（UUPON）宣布，在2020年疫情重創全球經濟的壓力下，透過「大數據應用趨勢洞察」的運用，驅動整體營收逆勢成長；並將以此為核心策略，使營運事業版圖加速布局全球市場。

2020年第四季，點鑽整合行銷達到損益兩平，備受策略投資方看好，完成增資。參與投資的股東為悠遊卡投資控股公司、富邦金控創業投資公司、台新創業投資公司、神通電腦公司、全家便利商店公司、中華電信公司、神腦國際企業公司、玉山創業投資公司、傑思愛德威媒體公司等，九大股東到位。

這也代表成立UUPON點數平台的點鑽整合行銷，下一階段「新型態商業策略轉型計畫」正式啟動。

點鑽將整合九大股東經驗與資源，創造全體股東的競爭力綜效，發揮數據洞察及應用潛力，創新台灣生活經濟生態系的模式。

點鑽整合行銷表示，2015年UUPON上線，當時就以「鼓勵民眾搭乘大眾運輸，贈送點數可兌換悠遊卡儲值金，或到超商兌點折抵消費」為立基，順應一般台灣民眾的生活型態，迅速拓展UUPON會員。

2019年，為因應全新商業需求，點鑽管理團隊重新定義「會員、點數、整合行銷」三方互動所能夠產生的綜合效益；不再侷限會員累兌點傳統模式，而是透過「以點數鼓勵會員活動」結合「會員行為追蹤貼標」的模式，透過「服務遊戲化、資料數據化」精準行銷。這時，點鑽完成第一階段轉型。

此後，點鑽整合行銷對於會員數據資料庫應用更臻成熟，實際應用在包括與富邦產險、新光產險、友邦人壽、兆豐產險、康健人壽、國泰產險等商業合作。

並且，點鑽更策略性結盟國際市調公司GMO、Toluna、KANTAR、Cint，藉由彼此高活躍、高互動的全球樣本網絡，國際市調產業將UUPON視為台灣重點策略合作夥伴。

透過UUPON點數核心，推動國內外聯盟會員基礎，進行線上活動、實體通路消費、參與問卷調查等行動，積累龐大精準數據；因此，「潛在消費者將不再是陌生大眾」，而是能夠被點鑽預測、判斷的獨家市場資產。

點鑽整合行銷表示，透過跨全球大數據平台聯盟分析運用策略，將對台灣包括市場消費、公共事務、時事發展等議題提供趨勢洞察服務。因此，點鑽第二階段升級轉型計畫目標，即是為九大股東、策略合作夥伴，創造多贏局面。

展望2021年，點鑽整合行銷表示，透過加速全球市場布局策略，可望達到轉盈目標，創造國際市調品牌整體效益，並爭取全世界消費市場認同。

而點鑽大數據應用商業模式，也能夠創造「每一位UUPON會員透過參與活動，獲得UUPON點數回饋；藉由UUPON活動過程的會員行為標籤，深化UUPON大數據應用，以提升活動成效及會員客製化服務」。

透過UUPON「會員基礎、點數動力、數據融合」鐵三角發展策略，點鑽整合行銷目標，以最創新的商業模式，持續循環生活經濟生態系，並成為被國際策略合作夥伴所共同矚目的台灣品牌。

(工商 )