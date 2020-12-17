2020年受到新冠疫情的影響，不少商家面臨倒閉危機，都是眾人始料未及的，而我們即將迎來2021年，未來哪些行業最有前景？又是哪幾個星座最有機會轉行發財？youtube頻道《星座呦呦秀YOYO SHOW》也邀請到著名占星師stellar，幫忙解析2021年會有哪些重磅天象？

《星座呦呦秀YOYO SHOW》邀請著名占星師stellar，分析2021年的運勢走向。(影片來源/youtube/星座呦呦秀YOYO SHOW)

2020年天象有土星和冥王星合相，因此自從1月份開始，許多人都被困在家裡，被土星包裹住，無法出門遊玩與上班，而當海王星在雙魚座時，也開始挑戰人類健康基準線，因此疫情稍微好轉時，也令眾人開始「注重健康」。

儘管因疫情衝擊，不少傳統行業都受到波及，但高科技跟網路相關行業卻不受影響，直播行業甚至異軍突起，例如大陸知名直播主播「李佳琦」和「薇婭」，兩者的星座都與處女、雙子有關，其中「薇婭」的太陽位於處女，而月亮則是雙子，雙子與處女都和水星有關，不僅口才好且反應靈敏，很適合進入直播行業。

2021年的土星和木星將進入水瓶座，因此眾人壓力與2020年相比較小，整體大環境也會越來越放鬆，是走到谷底後的反彈新跡象，不過由於冥王星還在摩羯座，因此占星師stellar還是建議民眾，不要過於浪費與消費，主要還是輕資產與現金為主。

到了2021年，行業熱門程度也會有所變化，其中創意類、新能源等行業就很有前景，例如新材料、電動車、鋰電池、無人駕駛，另外還有生物工程類、智慧科技，因為天王星在金牛座，較傳統的工作型態可能會因此沒落。其中水瓶座必須好好把握此次機會，他們崇尚自由且有創意，理性又不易感情用事，對於新事物敢於嘗試，因此2021年非常鼓勵水瓶座的人嘗試新挑戰。

(中時新聞網)