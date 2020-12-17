央行阻升力道恐減弱 泰銖升至7年高點 22:102020/12/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部將泰國列入匯率操縱觀察名單，市場預期這可能促使泰國央行在阻升泰銖上鬆手，17日泰銖兌美元升至7年高點。周四泰銖兌美元升值0.4％，升破30泰銖兌1美元的心理關卡，創2013年5月以來新高。美元走弱也帶動其他亞幣升勢，馬幣、新元、印度盧比的漲勢介於0.2％至0.4％，其中新元攀上2年多高點。 比特幣衝破兩萬美元 挖礦概念股攻漲停 《商情》空頭回補 激勵LME期銅升至近8年高點 (工商 ) #泰銖 #阻升 #兌美元 #新元 #升至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美元跌低 金價觸及1個月高點 22:102020/12/17 財經 美將台灣重新列入 匯率操縱國觀察名單 04:102020/12/17 財經要聞 匯率操縱國觀察名單沒在怕 新台幣連四貶 16:202020/12/17 財經 央行17日年終理事會 利率估連三凍 匯率成焦點 04:102020/12/17 財經要聞 《國際金融》歐洲疫苗有進度 歐股高檔盤旋 17:222020/12/17 財經 人幣6.3 瑞銀：明年2月見 04:102020/12/17 產業財經 歐12月製造業PMI 32月高 04:102020/12/17 全球財經 疫情過後再通膨 2021年「金」喜多 10:402020/12/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、第一銅、台通、撼訊、映泰、立敦 10:002020/12/17 財經 在岸人民幣收升43個基點 17:302020/12/17 財經 美將台再列匯率操縱國觀察名單 央行動態穩定政策 不會急轉彎 04:102020/12/17 焦點要聞 財經熱門新聞 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 台積電調薪20％背後盤算 那一天員工都收到這封信 - 財經 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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