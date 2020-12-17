美國財政部將泰國列入匯率操縱觀察名單，市場預期這可能促使泰國央行在阻升泰銖上鬆手，17日泰銖兌美元升至7年高點。周四泰銖兌美元升值0.4％，升破30泰銖兌1美元的心理關卡，創2013年5月以來新高。美元走弱也帶動其他亞幣升勢，馬幣、新元、印度盧比的漲勢介於0.2％至0.4％，其中新元攀上2年多高點。

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