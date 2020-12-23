川普揚言拒簽紓困案 金價上漲 22:302020/12/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普威脅拒絕簽署最新紓困案，引發美元下跌，推升金價上漲。現貨金價23日盤中上升0.3％，升抵每盎司1,865.65美元，紐約黃金期貨維持平盤，報每盎司1,870.9美元。川普揚言拒簽新紓困案後，兌一籃子主要對手貨幣的美元指數下跌0.3％，增加黃金對非美國投資人的吸引力，刺激金價上揚。StoneX分析師歐康諾（Rhona O'Connell）表示，川普此言激發不確定性。 疫苗阻病毒 集團作帳表態 台股返14,200 1分鐘讀財經》防疫破功法人大逃殺 台股市值蒸發6700億 (工商 ) #上揚 #川普揚 #拒簽 #金價上漲 #新紓困案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》電子、航運、鋼鐵三足鼎立 台股收上14200點 14:152020/12/23 財經 《盤中解析》電子撐盤 14200點有壓 11:082020/12/23 財經 川普對中芯國際禁令不夠嚴 美議員憂有機可乘 16:272020/12/23 國際 《商情》好壞消息參半 紐約棉花期貨震盪 10:002020/12/23 財經 川普嗆國會1人只給1.7萬太丟臉 促發近6萬紓新冠困 09:342020/12/23 國際 《晨間解盤》電子股籌碼沉澱 靠次族群輪動(倫元投顧提供) 07:442020/12/23 財經 政府打炒房 商總估明年房巿推案量減少10％ 終結連4漲 12:542020/12/23 財經 《傳產》賴正鎰：明年房市價穩量縮 建商迎微利時代 12:162020/12/23 財經 川普要加碼振興規模 否則威脅拒簽法案 11:402020/12/23 財經 台股開盤小漲 面板、二線塑化盤面亮點 09:192020/12/23 財經 川普再遭叛變！挺川新聞台突然改口「選舉舞弊說無證據」 09:182020/12/23 國際 財經熱門新聞 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 「大陸為什麼沒有台積電？」 陸專家苦思給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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