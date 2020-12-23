美國總統川普威脅拒絕簽署最新紓困案，引發美元下跌，推升金價上漲。現貨金價23日盤中上升0.3％，升抵每盎司1,865.65美元，紐約黃金期貨維持平盤，報每盎司1,870.9美元。川普揚言拒簽新紓困案後，兌一籃子主要對手貨幣的美元指數下跌0.3％，增加黃金對非美國投資人的吸引力，刺激金價上揚。StoneX分析師歐康諾（Rhona O'Connell）表示，川普此言激發不確定性。

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