周二主要亞洲股市表現出色，日經指數更是一舉躍上自1991年4月後，睽違29年8個月的新高點27000點以上。主因是市場期盼已久的美國紓困方案將擴大實施，以及英國脫歐與各國貿易協議，也正很平順展開。日經225指數早盤收27292.37點，上漲438.34點，漲幅1.63%。東證股價指數早盤暫收1806.84點，上漲18.8點，漲幅1.07%。

美國眾議院投票決定，已將對疫情失業刺激支票從六百美元，提高到兩千美元，並交付參議院投票。

外界對美國總統川普，為何戲劇性地簽署這項2.3兆美元紓困方案與與預算支出感到好奇。不過卻又使美股創新高外，也提振景氣將復甦信心。

Axi全球市場首席策略分析師Stephen Innes表示，隨著英國的脫歐，以及美國即將達成疫情紓困方案，讓市場寬心的是，最差利空情況即將過去。

目前，全球對美元需求疲弱，造成美元普遍走軟。做空美元也是市場流行的一種交易，路透社統計，看空美元趨勢還是會持續下去。截至12月21日這一周，美元空頭部位激增至266億美元，並創3個月新高。

美元疲弱也推動金價上漲0.4%，目前每盎司為1878.76美元。油價出現回升，美國原油上漲0.48%，每桶報47.85美元。

(時報資訊)